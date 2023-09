La UCR es la mejor Universidad de Centroamérica y el Caribe

Columna Poliédrica

Hay personas que, pareciera, les duele muchísimo que la Universidad de Costa Rica (UCR) sea catalogada como la mejor universidad de Centroamérica y el Caribe. En lugar de estar contentos, algunas personas se sienten amargadas por esta distinción hecha por la compañía británica Quacquarelli Symonds; es decir, más malestar les genera el hecho que sea una instancia externa la que, también, la designa entre las mejores universidades de América Latina.

La mención toma en consideración una serie de parámetros para posicionarla como la mejor de Centroamérica y el Caribe. A diferencia de aquellos que piensan que una universidad es un enseñadero o en el mejor de los casos un lugar en que solo se forman profesionales, este tipo de evaluaciones tiene en consideración la investigación que se realiza y el impacto que tiene, medido con base en la utilización o citación que se hace de los artículos académicos que dan a conocer los resultados de las investigaciones.

La UCR es la mejor de Centroamérica y el Caribe porque su actividad académica es integral. No solo forma a los mejores profesionales de Costa Rica, sino que desarrolla múltiples investigaciones en Centros e Institutos de Investigación que impactan directamente a la sociedad costarricense y, como si ello no fuera suficiente, realiza una labor social en diferentes sectores que encuentran, en la UCR un apoyo fundamental para su desarrollo; en otras palabras, se trata de una institución que va más allá de la idea general que tienen algunos de lo que es una verdadera universidad.

Para que la UCR sea la mejor de Centroamérica y el Caribe ha tenido que formar a sus docentes en las principales universidades del mundo. Se trata de personas que han tenido que quemarse las pestañas para poder cumplir con las actividades sustantivas de docencia, investigación y acción social de la universidad moderna; se trata de personas que se han preparado con su esfuerzo personal y familiar, con el apoyo de la sociedad costarricense y que, en no pocos casos, han renunciado a quedarse en el extranjero para devolverle a nuestra querida Costa Rica su mejor esfuerzo.

La UCR, le duela a quien le duela, es la mejor universidad de Centroamérica y el Caribe. A esta institución la han atacado, una y otra vez, posicionando en el imaginario colectivo costarricense que todos, absolutamente todos, los que trabajan en esa universidad, reciben remuneraciones altísimas y eso no es cierto; sin embargo, esos mismos que cuestionan lo que se les paga a este talento humano, no cuestionan la remuneración que recibe un Diputado, un gerente bancario o un ministro de gobierno que, en no pocos casos, con costos saben leer y escribir.

Ojalá que el pueblo de Costa Rica entienda la importancia que tiene la UCR para nuestra sociedad. Como toda institución humana, como dicen ahora, tiene oportunidades de mejora; pero eso es diferente a querer destruirla para beneficiar a unos pocos que ven a la educación superior como un negocio, es decir, una actividad lucrativa que no le importa absolutamente nada el bienestar de la sociedad costarricense.

(*) Andi Mirom es Filósofo

