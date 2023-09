¿Qué es el ‘muro de contención’ que convirtió a Nicaragua en «el país más seguro de la región»?

Managua, 20 sep (Sputnik).- La nación centroamericana exhibe hoy una tasa siete homicidios cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de América Latina en la última década, atribuida a la efectividad de su estrategia de seguridad que desmarca al país del crecimiento acelerado del crimen organizado y la narcoactividad proveniente del sur del continente.

En la historia de Nicaragua no existen registros de pandillas criminales organizadas para el terrorismo a pesar de la cercana experiencia de las maras extendidas en el Triángulo del Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) y de la escalada de violencia sin precedentes que golpea al extremo sur del istmo.

Las autoridades nicaragüenses argumentan que el primer anillo estratégico de la seguridad nacional conocido como el «muro de contención» contra el crimen organizado, ha evitado además la existencia de pistas clandestinas o bodegas del narcotráfico, expuso el 4 de septiembre el jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo, durante la celebración del 44 aniversario de constitución de este cuerpo armado.

«Somos el país más seguro de la región porque desde las condiciones de seguridad que hemos alcanzado no tenemos maras, ni permitiremos jamás que estas ingresen a nuestro país», afirmó el alto cargo militar.

«No somos bodega del narcotráfico, no existen carteles, no tenemos cifras alarmantes de criminalidad en nuestro país, la tasa de homicidios es de 7 personas por cada 100.000 habitantes; nuestros puertos y aeropuertos son seguros y debidamente certificados por organismos internacionales, no tenemos pistas clandestinas, no hay trazas aéreas que violenten nuestros cielos soberanos», complementó Avilés Castillo.

El «muro de contención» se plantea como un conjunto de acciones de inteligencia militar y policial en los accesos inmediatos a las fronteras para evitar que se infiltre cualquier expresión del crimen organizado; su objetivo es capturar o bloquear el ingreso de armas, dinero y drogas a esta nación.

«La estrategia nacional del ‘muro de contención’ es altamente exitosa porque (…) contenemos, desviamos y evitamos la circulación de más de 800 toneladas de cocaína por nuestro territorio, droga que en su tránsito del sur hacia América del Norte circula por aire y mar a distancias mayores a las 500 millas de nuestros litorales», describió jefe militar de Managua.

El informe anual presentado por Avilés detalla la captura de 29 narcotraficantes nacionales y extranjeros, la incautación 421 kilogramos de droga, así como la destrucción de 595.000 plantas de marihuana.

Prioridad: mantener el país «más seguro»

El Gobierno de Nicaragua trazó, en su plan de desarrollo 2022-2026, una política prioritaria para mantener este país como el «más seguro de la región» con acciones orientadas al resguardo de fronteras, la estabilidad de los sistemas penitenciarios así como controlar la seguridad aeronáutica civil.

La política de Seguridad Soberana y Ciudadana incluye la prevención del tráfico de armas y otros ilícitos a través de organizaciones sin fines de lucro y agentes extranjeros, denunciados aquí por el Gobierno de Managua como instrumentos para el financiamiento del fallido golpe de Estado del 2018, que provocó la muerte de más de 200 civiles y policías, así como pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.

Para el director de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz, el éxito de la política de seguridad ciudadana es la construcción de un modelo de trabajo con las familias y comunidades para la prevención del delito.

«Hace 44 años, con el triunfo de nuestra Revolución Popular Sandinista, fue constituida la policía sandinista hoy Policía Nacional. Surgida del seno popular, sustentada con principios y valores sandinistas vivos en nuestros corazones y en cada tarea que realizamos para continuar garantizando la paz, la seguridad, la prosperidad; previniendo e investigando delitos, faltas penales, accidentes de tránsito y capturando delincuentes», manifestó Díaz en la celebración del aniversario 44 de fundación de la institución, el 11 de septiembre.

Operación Sandino-Morazán

El presidente, Daniel Ortega, expuso el pasado 4 de septiembre la oportunidad que ofrece la integración regional para la defensa de la seguridad ante múltiples formas de amenazas.

El mandatario exaltó la experiencia de las Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), constituidas por los ejércitos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, organizados para la cooperación en defensa de la paz, la democracia y el desarrollo.

«Aquí, en América Latina vemos como las fuerzas armadas de toda la región van logrando acercarse, van logrando integrarse, van realizando reuniones, no para planear invasión alguna, no para planear ataques contra otros pueblos, sino para fortalecer la defensa de los pueblos de la región latinoamericana y caribeña; para asegurar la paz de nuestros pueblos combatiendo el crimen, el narcotráfico; prestando solidaridad a los pueblos frente a las dificultades que provocan los fenómenos naturales», manifestó Ortega. (Sputnik)