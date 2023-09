Diputados panameños devuelven contrato minero para revisión

Ciudad de Panamá, 28 sep (Pensa Latina) Bajo presión de intensas protestas de organizaciones sociales, la Asamblea Nacional (parlamento) decidió hoy devolver al Gobierno el contrato suscrito con la empresa Minera Panamá, para hacerle modificaciones.

Ante la comisión de Comercio y Asuntos Económicos del Legislativo, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, su principal impulsor, tuvo que admitir que evaluarán la resolución emitida y se presentarán nuevas recomendaciones al Consejo de Gabinete.

El levantamiento del debate y la recomendación al Ejecutivo de retirar el proyecto aprobado fueron aprobadas con cinco votos a favor y cuatro en contra.

Previo a la votación, el presidente de ese grupo, Roberto Ábrego, dijo que el proyecto de ley del nuevo contrato minero es uno de los más consultados a nivel nacional y dijo se respetaba la voluntad popular.

Antes, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, adelantó que una alternativa ante el controversial pacto con la empresa filial de la transnacional canadiense First Quantum podría ser retirarlo.

Para Cortizo existen precedentes de contratos leyes que se han retirado para hacerles ajustes y sobre el pacto minero aseveró que no cree en el tema de una consulta no vinculante, ya que no tiene mucho sentido.

Ese texto es cuestionado por organizaciones sociales en manifestaciones callejeras y mítines de protesta.

Los colectivos populares y ambientalistas se congregaron esta tarde en las inmediaciones del Legislativo y recordaron que presentaron una querella penal contra Cortizo y la actual titular de la CSJ, la magistrada María Eugenia López, que han permitido que la mina siga operando pese al fallo del supremo sobre la ilegalidad del pacto.