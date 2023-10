S Hotel de Jamaica mejor resort del Caribe, según prestigiosa revista

Kingston, 5 oct (Prensa Latina) El S Hotel Jamaica, en Montego Bay, constituye hoy el mejor resort del Caribe y América Central, según Condé Nast Traveller, una de las revistas de viajes más prestigiosas del mundo.

La reconocida publicación anunció en días recientes los premios, para cuya definición más de 520 mil lectores compartieron sus experiencias, refiere el diario The Gleaner, al añadir que también sobresale el galardón otorgado al Jamaican Inn Ocho Rios, otro establecimiento local.

El ministro de Turismo, Edmund Bartlett, felicitó a las dos renombradas instalaciones y definió esos resultados como únicos.

Sin duda, reflejan el compromiso de ambos hoteles estelares de brindar experiencias de hospitalidad excepcionales, consideró en declaraciones difundidas por un comunicado de prensa.

A su juicio, estos elogios demuestran la dedicación y el arduo trabajo de sus respectivos equipos y subrayan la posición del país como el principal destino en el Caribe y Centroamérica.

“Jamaica sigue siendo el destino ideal para la relajación, y el maravilloso trabajo que están realizando nuestros actores turísticos, incluidos S Hotel Jamaica y Jamaica Inn, garantiza una experiencia memorable, segura y sin contratiempos para todos nuestros visitantes”, aseveró.

Los lauros fueron antecedidos por otros dos galardones para ambos alojamientos en los recientes World Travel Awards Caribbean and The America’s Gala 2023, en los que S Hotel Jamaica fue nombrado Hotel Líder del país y Jamaica Inn obtuvo el premio al Resort de Suite de Lujo Líder del Caribe, recordó The Gleaner.