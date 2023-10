La CCSS, un tema de todos (III)

La única forma de salvar a esta institución es mediante un gran acuerdo nacional, sin monopolio gremial, político ni empresarial.

Recomenzar un proyecto requiere un inmenso sacrificio, de todos, porque aunque los empleados médicos y no médicos lo acepten, sin una solución beneficiosa, la CCSS terminará siendo un cascarón.

Me explicaré: los seguros médicos son mucho mejores que el Seguro Social, porque funcionan de manera totalmente diferente. Hoy por hoy, en Costa Rica abundan las aseguradoras y muchísimas más funcionan “offshore”, lo que está enamorando a un inmenso sector de la población, personas de ingresos medios hacia arriba, que saben que no pueden esperar que la institución aseguradora mejore. Este grupo es el más afín a este sistema de seguros médicos privados, incluso el INS aunque tarde, ya está incursionando en él.

Si bien esa población no podrá eludir el pago del seguro social, en breve encontrará la manera, quizá la red 5G será el principio de la gran elución. ¿Entonces que podría suceder con la CCSS?

Primer escenario: rectificación de las finanzas y método de concientizando de los usuarios. Reducción de la planilla burocrática en al menos treinta mil empleados menos. División en dos de la CCSS, una Caja que recaude y administre las finanza y por otro lado un instituto de salud, con la medicina curativa: trabajando bajo presupuesto anual. Dejar la parte de “medicina preventiva” al Ministerio de Salud, que trabajará financiado por la JPS. Separación radical entre las finanzas de IVM y las de EyM. Pasar los seguros médicos (RT y SOA) del INS a la CCSS (cobro y servicio). Sistema de atención por “ficha médica” asignada a cada cotizante mensualmente, con deducciones anuales por no utilizarlos (una especie de Cash Back).

Segundo escenario: quiebra de la institución con pérdida de capacidad de pago, cayendo en inoperancia, despidos masivos y caída de la salud a niveles de principios del siglo XX.

Tercer escenario: reducción de la planilla burocrática mediante el uso acertado de sistemas informáticos modernos, que pongan al usuario en condiciones más propicias para utilizarla, sectorizar las especialidades por hospital del área metropolitana, evitando la duplicidad de funciones en ellos.

Compra de servicios “Tercerización de Servicios Médicos”, sometidos a un estricto protocolo administrativo mediante una contraloría de estos estricta, tanto técnicamente como administrativamente.

Utilizar dos esquemas paralelos: uno como el actual y otro tercerizado, (excluyentes uno del otro), donde el profesional se incline por uno o por otro.

Cuatro escenario: compra de los servicios a empresas privadas nacionales o extranjeras, que sean supervisadas por la administración de servicios de salud. Esto es privatización de la CCSS.

A nosotros los usuarios que no trabajamos para la CCSS, no nos importa quién brinde el servicio, porque en la actualidad pagamos por un servicio que no se recibe.

Cualquier elección que se haga, será dolorosa para muchas personas, pero es que la decisión de no hacer nada es dolorosa para todos nosotros: los usuarios.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.