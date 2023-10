Ataque de Hamás desde Gaza y el «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí: apuntes desde la perspectiva del derecho internacional público

Desde el ataque sufrido por Israel el pasado 7 de octubre del 2023, han sido muy diversos los comunicados oficiales provenientes de diversos Estados y organizaciones internacionales, expresando su profunda solidaridad con las víctimas israelíes y condenando la violencia perpetrada por el Hamás.

A modo de ejemplo, se pueden citar – entre muchos otros – los comunicados oficiales emitidos por Estados tales como Argentina : al respecto, se trata de un texto bastante breve si lo comparamos al contenido de los comunicados de Bolivia , o bien de Brasil , de Colombia y de Chile en lo que respeta a América Latina. Así también, podemos referir a los textos elaborados por parte de Alemania , de Japón , de Malasia , de Marruecos , de Omán , de Qatar , o de Suecia o bien los circulados por parte de Suiza , Tailandia y de Turquía ; Merece también mencionar la posición externada esta vez por una organización internacional, la Unión Europea (UE).

Notemos que el comunicado bastante extenso elaborado por el aparato diplomático de Sudáfrica inicia de la siguiente manera:

«Sudáfrica expresa su grave preocupación por la reciente y devastadora escalada del conflicto palestino-israelí. La nueva conflagración ha surgido de la continua ocupación ilegal de tierras palestinas, la continua expansión de los asentamientos, la profanación de la mezquita de Al Aqsa y de los lugares sagrados cristianos, y la continua «La región necesita desesperadamente un proceso de paz creíble que cumpla con los llamados de una plétora de resoluciones anteriores de la ONU para una solución de dos Estados y una paz justa y completa entre Israel y Palestina».

Foto extraída de nota de la BBC titulada «Ataque en Israel ¿Por qué el ejército de Israel tardó tanto en reaccionar al ataque de Hamás desde Gaza?» (edición del 10/10/2023)

Estos y muchos otros comunicados expresan cada uno a su manera, la solidaridad con las víctimas israelíes de lo acontecido el 7 de octubre en Israel, según el vocabulario y los términos y calificativos que quieran usar las autoridades del Estado del que proviene: ya sea de una forma extensa, ya sea de una forma escueta, sea con la idea de expresarse brevemente sobre una situación o un contexto, o bien con la de limitarse de forma concisa al hecho como tal.

La respuesta israelí ante el derecho internacional humanitario.

No obstante, a raíz del anuncio hecho por Israel de ejercer un bloqueo total sobre la Franja de Gaza, poblada con más de 2,2 millones de habitantes, y sometida a intensos bombardeos aéreos israelíes desde la tarde / noche del 7 de octubre del 2023, algunas pocas voces se han elevado. Mientras que otros como en Canadá, se han prestado a ejercicios semánticos incómodos (ver nota de LaPresse / Canada y esta otra de Radio Canada).

En particular, es de señalar la posición sumamente clara del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha informado en un comunicado de prensa que fue dado a conocer el pasado 10 de octubre (véase texto completo) que:

» El 9 de octubre, las autoridades israelíes ordenaron un “asedio total” de Gaza, cortando el suministro de electricidad, agua, alimentos y combustible. Esto corre el riesgo de agravar gravemente la ya terrible situación humanitaria y de derechos humanos en Gaza, incluida la capacidad de las instalaciones médicas para atender «La imposición de asedios que pongan en peligro la vida de los civiles privándolos de bienes esenciales para su supervivencia está prohibida por el derecho internacional humanitario», afirmó el Alto Comisionado. personas y bienes para implementar un asedio debe estar justificado por una necesidad militar o de otro modo puede equivaler a un castigo colectivo «.

Desde la sociedad israelí, este comunicado conjunto del 12 de octubre llamando a un cese inmediato de bombardeos en Gaza ilustra el repudio que dentro de Israel, está provocando esta reacción de sus máximas autoridades.

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación en los territorios palestinos no dudó el pasado 14 de octubre (véase comunicado) en advertir que:

“Existe un grave peligro de que lo que estamos presenciando sea una repetición de la Nakba de 1948 y de la Naksa de 1967, aunque a mayor escala. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para evitar que esto vuelva a suceder”, afirmó el experto de la ONU. Señaló que los funcionarios públicos israelíes han abogado abiertamente por otra Nakba, el término para los acontecimientos de 1947-1949, cuando más de 750.000 palestinos fueron expulsados ​​de sus hogares y tierras durante las hostilidades que llevaron al establecimiento del Estado de Israel. La Naksa, que condujo a la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967, desplazó a 350.000 palestinos «.

Nótese que en menos de 24 horas, Israel bombardeó con sus aviones tres veces el único punto que permite una salida de Gaza para una población civil palestina huyendo de bombardeos aéreos, el puesto fronterizo de Rafah con Egipto (véase nota de prensa que recoge un cable AFP del 10/07/2023).

También cabe indicar que tres periodistas fueron víctimas de bombardeos israelíes en Gaza en tan solo 48 horas (véase nota del medio de la India, Siasat Daily y esta otra nota de 20.minutos /Francia). Una nota más reciente de una agencia turca de noticias se refiere esta vez a 8 periodistas, de los cuales dos no se tiene noticia (véase nota ). En este comunicado , se habla ya no de 8 sino de 10 periodistas que perdieron la vida. También se ha registrado un indicio en Tel Aviv con un equipo de periodistas de la BBC (véase nota del 13/10/2023 de la misma BBC). Con relación a la prensa, hay que tener claro que, en un reciente informe presentado en junio del 2023 (véase enlace a informe A/HRC/53/22 con fecha del 9 de mayo del 2023) por parte de una comisión de investigación sobre lo que ocurre en Palestina – creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2021- , se lee que:

«72. Los periodistas palestinos están especialmente en el punto de mira y con frecuencia son objeto de acoso, agresiones, detenciones, encarcelamientos y acusación de incitación a la violencia, al parecer como parte de un empeño por disuadirles de continuar con su trabajo. Todo ello hace que los periodistas palestinos tengan cada vez más miedo y se autocensuren. Los periodistas israelíes también están cada vez más vigilados y sujetos a ataques, y se autocensuran por temor al acoso ya perder el empleo. La Comisión recuerda a todos los garantes de derechos su obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de los periodistas a la seguridad y la libertad «.

Por su parte, se lee que para los funcionarios de otra agencia de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), los bombardeos israelíes están afectando dramáticamente la ya débil infraestructura de salud existente en Gaza, al leerse en este artículo de The Guardian. What:

«La Organización Mundial de la Salud afirmó que en las primeras 36 horas del nuevo conflicto en Gaza se habían producido 11 ataques contra centros de atención sanitaria (que incluían instalaciones médicas, ambulancias y proveedores de atención). “Existe una necesidad urgente de establecer un corredor humanitario para el acceso libre «, derivaciones de pacientes que salvan vidas y movimiento de personal humanitario y suministros de salud esenciales», dijo la OMS .

El 12 de octubre la reconocida ONG Human Rights Watch denunció el uso de fósforo blanco por parte de Israel tanto en Gaza como en recientes acciones militares en el Líbano (véase informe ), en el que se puede leer que:

«El uso de fósforo blanco en Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del mundo, aumenta el riesgo para los civiles y viola la prohibición del derecho internacional humanitario de poner a los civiles en riesgos innecesarios «.

Como se puede apreciar, la reacción militar israelí pareciera no limitarse únicamente al objetivo según el cual se busca destruir la infraestructura, el material y los centros de mando del Hamás ubicados en Gaza y lograr la eliminación física de sus principales dirigentes.

Saldos provisionales escalofriantes en pleno aumento

Debe tenerse claro que muchos de los heridos palestinos graves en Gaza que están siendo trasladados a hospitales sin flujo energético, ni agua, ni medicamentos, están condenados a una muerte segura, tal y como lo advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). el pasado 12 de octubre (ver comunicado ).

En este muy completo artículo de The Guardian del 13 de octubre, se indica, con respecto a una orden de evacuación dada por Israel a 1,1 millones de habitantes de Gaza, que:

«Clive Baldwin, asesor jurídico de Human Rights Watch, dijo que la advertencia de Israel simplemente no fue efectiva y pidió a los líderes mundiales que hablen. “Las carreteras están en ruinas, el combustible escasea y el hospital principal está en la zona de evacuación”. dijo. «

El estado de situación al 16 de octubre del 2023 elaborado por la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, véase enlace oficial) indica el saldo siguiente desde que inició el conteo de personas fallecidas y heridas el 7 de octubre:

– del lado palestino, se registran en Gaza, 2808 personas fallecidas y 10850 personas heridas, a las que hay que añadir – en Cisjordania – 58 fallecidos y 1176 heridos; mientras que

– del lado israelí, se contabilizan 1.300 personas fallecidas y 4.121 heridas.

De manera a comparar la situación 48 horas antes, el estado de situación al 14 de octubre del 2023 indicaba el siguiente saldo:

– del lado palestino, se registraron en Gaza, 2228 personas fallecidas y 8744 personas heridas; mientras que

– del lado israelí, se contabilizaban 1.300 personas fallecidas y 3.621 heridas.

Por su parte, el mismo estado de situación al 12 de octubre del 2023 indicaba el saldo siguiente:

– del lado palestino, se registraron en Gaza, 1417 personas fallecidas y 6268 personas heridas; mientras que

– del lado israelí, se contabilizan 1.300 personas fallecidas y 3.391 heridas.

De manera a poder comparar la evolución de estos datos en el tiempo, el mismo estado de situación al 11 de octubre del 2023 indicaba el saldo siguiente:

– del lado palestino, se registraron en Gaza, 1100 personas fallecidas y 5339 personas heridas, mientras que;

– del lado israelí, se contabilizaban a 1200 personas fallecidas y 3192 heridas.

Resulta muy llamativo señalar que en el informe del estado de situación al 9 de octubre del 2023 , el saldo registrado era el siguiente:

– del lado palestino, se registraron en Gaza, 687 personas fallecidas y 3800 personas heridas, mientras que del lado israelí, se contabilizan 900 personas fallecidas y 2616 heridas.

Tal y como se puede observar, día tras día, informe tras informe, los números provenientes de Gaza aumentan de una forma vertiginosa con más de 2000 personas que perdieron la vida entre el 9 y el 16 de octubre del 2023.

El dato para el 14 de octubre registró 2215 personas fallecidas, de las cuales 724 niños (según se indica en esta nota de RFI). Por su parte la ONG Defense for Children , sección Palestina, se refiere a más de 1000 niños que ya han fallecido desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza (véase comunicado titulado « Un niño palestino en Gaza asesinado cada 15 minutos por las fuerzas israelíes «) .

La opción del «asedio total» de Gaza, de la respuesta militar desproporcional e indiscriminada ante el derecho público internacional.

En una reciente entrevista (cuya lectura completa recomendamos) a un especialista belga en derecho internacional público que conoce muy bien la situación en los territorios palestinos ocupados, se puede leer que:

» Quand on coupe l’eau et l’electricité, ainsi que l’approvisionnement en nourriture et en essence, ce qui s’ajoute au blocus militaire qui s’appliquait déjà depuis des années, on peut très rapidement aboutir à des effets délétères, qui contreviennent au droit humanitaire et aux droits humains».

En igual sentido se ha pronunciado la Asociación Española para la Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) en un comunicado cuya lectura se recomienda, recordando que la ofensiva militar previa en Gaza del 2014 por parte de Israel ya interesa al derecho penal internacional. . Agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores remitirnos pronunciamientos similares proviniendo sea de asociaciones de profesores de derecho internacional o sea de entidades de derechos humanos similares, bastante cautas y precavidas pese a las dramáticas imágenes sobre lo que está ocurriendo con la población civil palestina de Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre.

Sobre este aspecto último – una rama específica del derecho internacional público como lo es el derecho penal internacional – , tuvimos en su momento la oportunidad de analizar una decisión del 4 de febrero del 2021 de una Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) ) habilitando a la Fiscalía a llevar a cabo investigaciones en todos los territorios palestinos, sin excepción de ningún tipo (una decisión, como previsible, pocamente divulgada en algunos medios de prensa internacionales): véase al respecto nuestra nota titulada » Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina? «.

Las autoridades israelíes actuales: ¿víctimas de su propia … ilusión?

La decisión de Israel de oficialmente «vengar» a todos los israelíes que perdieron la vida en el ataque perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre desde Gaza (véase nota de Le Point – Francia) pareciera inscribirse en una lógica muy particular de las autoridades actuales israelíes, al parecer tomadas por sorpresa.

Se leyó en un editorial del periódico israelí Haaretz (véase texto ) una opinión titulada «La imprudencia de Netanyahu ha traído la guerra a Israel » mientras que esta nota de la BBC detalla las fallas observadas por parte de los servicios de inteligencia y de vigilancia en Israel.

Al tratarse del primer ataque de envergadura coordinado que sufre Israel en su propio territorio desde su creación en 1948 por parte de Hamás, dudas de diversa índole han aflorado, haciendo ver que lo ocurrido es también el resultado de una política errática de Israel en los últimos tiempos.

Las imágenes de parapentes motorizados del Hamás aterrizando sin mayor problema cerca de una muchedumbre bailando y escuchando un concierto de música (véase video ) a muy pocos kilómetros de la Franja de Gaza son más que elocuentes.

Al parecer, gran parte de los efectivos militares de Israel custodiando habitualmente los alrededores de la Franja de Gaza fueron enviados a Cisjordania para resguardar a grupos de colonos israelíes y protegerlos de las reacciones de familias palestinas despojadas de sus tierras. Más llamativos aún, informes de inteligencia provenientes de Egipto y advirtiendo de un posible ataque de cierta envergadura – «algo grande » según se difundió – no fueron tomados en cuenta por las mismas autoridades de Israel (véase nota del medio de prensa Times of Israel ) .

A modo de ejemplo entre las voces sumamente críticas hacia las actuales autoridades israelíes, el ex embajador de Israel en Francia, Elie Barnavi, tituló una columna – véase texto – en Le Monde (Francia) que lleva el siguiente nombre: « L´attaque du Hamas es el resultado de la conjunción de una organización islamista fanática y de una política israelí imbécil «.

No está de más indicar que la ONG israelí B´Tselem emitió un comunicado el 10 de octubre, advirtiendo de la muy probable comisión de crímenes de guerra por parte del ejército de Israel en la proyectada » venganza » anunciada por parte de sus máximas autoridades (véase comunicado), precisando que:

» Un crimen no justifica otro, ni un tipo de injusticia justifica otro. Los actos de venganza están prohibidos por los principios morales básicos y por las disposiciones del derecho internacional que Israel está obligado a respetar» .

Cabe recordar en este acápite, que la colonización ilegal israelí en Cisjordania llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 20 de febrero del 2023, a expresarse mediante una Declaración de su Presidencia en los siguientes términos (véase texto completo ) :

«El Consejo de Seguridad reafirma su compromiso inquebrantable con la visión de una solución biestatal en la que dos Estados democráticos, Israel y Palestina, vivan uno al lado del otro en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad expresa profunda preocupación y consternación por el anuncio de Israel del 12 de febrero de 2023 de una mayor construcción y expansión de asentamientos y la “legalización” de los asentamientos avanzados. El Consejo de Seguridad reitera que las continuas actividades de asentamiento israelíes están poniendo en peligro peligrosamente la viabilidad de la solución de dos Estados basado en las líneas de 1967».

Las reglas inmutables del derecho internacional humanitario

Desde la perspectiva del derecho público internacional, un Estado objeto de un ataque tiene derecho a defenderse.

No obstante, este mismo Estado tiene también la obligación de respetar la normativa existente en materia de derecho internacional humanitario al emprender acciones militares en respuesta al ataque sufrido. Estas reglas imponen en particular, a la hora de planificar operaciones militares,

– la de discriminar claramente a la población civil de objetivos militares, así como;

– la de responder de una manera que sea proporcional.

Ambas reglas se aplican tanto para los militares de un Estado, como para un grupo alzado en armas como el Hamás, al ser de conocimiento general de todos los mandos militares que reciben algún tipo de formación.

Es así como, pese a repetidas acciones militares por parte de Rusia afectando directa e intencionalmente a la población civil ucraniana, desde que Rusia procedió militares a una agresión militar contra Ucrania en febrero del 2022, los de Ucrania han intentado mantener en sus operaciones una clara discriminación entre objetivos militares y la población civil rusa.

Volviendo a la convulsionada Franja de Gaza, cabe recordar que en el pasado, ofensivas militares en Gaza realizadas oficialmente por Israel para «eliminar a los terroristas del Hamás» han evidenciado dramáticos saldos mortíferos para la población civil palestina, también muy pocamente divulgados en algunos medios de prensa internacionales:

– en el 2014 , tras la ofensiva militar en Gaza (70 muertos del lado israelí, entre ellos 67 soldados ultimados durante la ofensiva terrestre), se registró la muerte de 2 251 personas del lado palestino, entre ellos 551 niños (ver enlace para acceder al informe elaborado por Naciones Unidas y su resumen);

– en el 2009 , la ofensiva militar llevada a cabo en Gaza entre el 28 de diciembre de 2008 y el 17 de enero de 2009 por parte Israel (véase enlace ), se saldó con la muerte de 13 israelíes y la de aproximadamente 1 400 palestinos (véase la sección «víctimas» en los párrafos 352-364 del este informe de Naciones Unidas). El Anexo II (página 434 en adelante) del informe precitado incluye la sostenida correspondencia con Israel ante su persistente negativa a cooperar con los integrantes de la comisión investigadora de Naciones Unidas.

En un reciente informe sobre los daños ocasionados en Gaza durante la única ofensiva militar israelí del 2014, elaborado por el PNUD, se estima que el monto supera los 1.700 millones de US$ al precisarse que:

» Según esta evaluación preliminar, el valor de los daños causados ​​por esta guerra se estima en hasta $1.727.027.316″ (véase informe, p. 26).

Es probable que la respuesta militar israelí que, en estos días, va a consistir en » vengar » a las víctimas del 7 de octubre pasado, vuelva a condenar a gran parte de la población civil palestina de Gaza al sufrimiento y al dolor, debido a sus operaciones militares llevadas a cabo de manera indiscriminada y desproporcional.

Un punto específico debería interesar mucho más a los medios de comunicación: la muerte de periodistas y de reporteros palestinos en Gaza, de fotógrafos y camarógrafos, en la medida en que pudiera tener interés en Israel en que no se documente ni informe con exactitud sobre el alcance de sus bombardeos en Gaza.

Como ya ha ocurrido en el pasado, estas acciones de represalias israelíes serán objeto de una estricta observación por parte de varios órganos de Naciones Unidas así como de algunas de sus instituciones especializadas. De ser nuevamente tan mortífera y dañina para la población civil palestina de Gaza – como ya se observó en ocasiones anteriores – la Corte Penal Internacional (CPI) también podría iniciar una nueva investigación al respecto, incluyendo tanto las exacciones cometidas por Hamás como por parte de las fuerzas de seguridad de Israel en Gaza.

El pasado 10 de octubre del 2023, la precitada comisión internacional de investigación – creada en el seno del Consejo de Derechos Humanos desde el 2021 (véase enlace ) – anunció que empezaba a recabar información sobre lo sucedido desde el 7 de octubre (véase su comunicado oficial ).

Finalmente, resulta de interés revisar las conclusiones a las que llegaron en el pasado especialistas en derecho internacional público con relación a ofensivas militares en Gaza por parte de Israel. Por ejemplo, entre muchos otros, se señala en este artículo publicado por la Universidad de Denver (Colorado) en Estados Unidos, a propósito de la ofensiva mortífera en Gaza del 2009, que:

» La capacidad de Israel para pisotear el derecho internacional humanitario en su estado actual es función de dos factores: su abrumadora superioridad militar frente a cualquier combinación de sus vecinos; y el capullo de impunidad en el que ha quedado envuelto, en gran parte debido a la cobertura diplomática proporcionada. El gobierno de Estados Unidos ha ejercido su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuarenta y dos veces (más de la mitad de los vetos que ha empleado desde el nacimiento de las Naciones Unidas) para evitar la censura de Israel por sus acciones. «Después de los recientes combates en Gaza, se retrasó una resolución del Consejo de Seguridad para un alto el fuego, en parte debido a la preocupación por un probable veto estadounidense, lo que permitiría a Israel extender su operación por varias semanas».

Manifestaciones de Estados en solidaridad con Israel que sí apuntan hacia una línea en el horizonte

Ante la situación que se vive en Israel desde el pasado 7 de octubre, la comunidad internacional está buscando a toda costa evitar una escalada de la violencia. Han sido muy diversos los llamados condenando la violencia por parte de los diversos actores de la sociedad internacional.

Al respecto, cabe indicar que, a diferencia de algunos Estados, omisos con relación a la solución futura de dos Estados en sus comunicados respectivos – como lo es el caso de los comunicados de Francia o de Guatemala y de Panamá – , se leyó en el comunicado elaborado el mismo 7 de octubre por parte del aparato diplomático de Chile (véase texto completo ) que:

«Chile considera indispensable reimpulsar, con el apoyo de la comunidad internacional, el proceso de negociaciones directas y de buena fe entre ambas partes, conducentes a un acuerdo de paz justo, pleno y definitivo. Lo anterior, en el marco de la solución de los dos Estados, reconociendo el derecho de Israel y Palestina a coexistir en paz, dentro de fronteras seguras acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas, en conformidad a las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas» .

De igual manera, el comunicado oficial de Brasil destacó que:

«El Brasil lamenta que en 2023, en el 30º aniversario de los Acuerdos de Paz de Oslo, se observa un deterioro grave y creciente de la situación de seguridad entre Israel y Palestina. La calidad del Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Brasil convocará a la reunión de emergência do órgão. El gobierno brasileño reitera su compromiso con la solución de dos Estados, con Palestina e Israel conviviendo en paz y seguridad, dentro de fronteras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Reafirma, además, que a mera gestión del conflicto no constitui alternativa viável. para o encaminhamento da questão israelo-palestina, sendo urgente a retomada das negociações de paz «.

Además de estos primeros llamados oficiales a no incrementar la violencia entre Israel y Palestina, algunos Estados como Egipto, Turquía, o bien Qatar (el cual provee mensualmente al Hamás con unos 30 millones de US$), han ofrecido su mediación con relación a la suerte de los más de 130 rehenes israelíes que permanecen en posesión del Hamás. Para algunos analistas, estos rehenes pueden constituir un verdadero » dilema » para los actuales decisores políticos israelíes (véase nota de Le Courrier International / Francia): hay que tener presente que en este grupo de 130 rehenes, hay nacionales de más de 20 Estados según informado por algunos medios europeos (véase nota de Libération / Francia).

Se leyó este 16 de octubre que Colombia amenaza con suspender sus relaciones diplomáticas con Israel y le ha exigido disculpas al Embajador de Israel en Bogotá por manifestaciones irrespetuosas de su parte hacia su máxima autoridad (véase nota de La Vanguardia ) .

Un modo de conclusión

Es de esperar que las decisiones que tomen las máximas autoridades israelíes no vuelvan a repetir acciones pasadas, en clara violación a las normas más básicas del derecho internacional humanitario.

Estas acciones militares desproporcionadas e indiscriminadas no han hecho más que contribuir a aumentar el sentimiento de desesperación de muchos en Gaza (y fuera de ella), ofreciendo así un terreno siempre fértil para la radicalización de diversos sectores.

Un dato pasado por alto por parte de algunos analistas y comentaristas en estos días es que dentro del Hamás existió un ala más moderada que anunció en mayo del 2017 desde Qatar el cambio de sus estatutos, incorporando la idea de una Palestina circunscrita únicamente a las fronteras de 1967, cuentos como las reconoce la comunidad internacional (véanse nota de prensa del 2017 y este análisis realizado por el Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Costa Rica – UCR). Pese al giro observado en el 2017, la política de asentamientos israelíes que colonizan de manera ilegal el territorio palestino en Cisjordania ha constituido una verdadera provocación, socavando todo esfuerzo de acercamiento entre Israel y Palestina, y contribuyendo a la precitada radicalización.

Con respecto a esta sostenida colonización israelí, cabe indicar que desde diciembre del 2022, fue formalmente iniciado un procedimiento consultivo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre dos preguntas relacionadas a la política ilegal de colonización de Israel llevada a cabo a cabo en los últimos años. en Cisjordania, y fomentada por sus actuales autoridades: remitimos al respecto a nuestros lectores a nuestra nota titulada » América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: breves apuntes sobre ins ó lito voto en contra de Costa Rica» .

En medio de los cantos guerreros de venganza que se oyen en Israel, y el anuncio oficial de una inminente intervención terrestre de gran envergadura en Gaza por parte de sus autoridades, y ante la actitud de algunos aliados de Israel, un columnista en Estados Unidos no Dudó en escribir en un medio influyente como el New York Times (véase texto, cuya lectura completa se recomienda) que:

«Estados Unidos no puede proteger a Israel a largo plazo de las amenazas muy reales que enfrenta a menos que Israel tenga un gobierno que refleje lo mejor, no lo peor, de su sociedad, y a menos que ese gobierno esté dispuesto a tratar de forjar compromisos con los mejores, no con los peores. lo peor, de la sociedad palestina«.

Conforme pasen los días, es muy probable que las precitadas cifras de personas fallecidas y heridas en Gaza vayan a empezar a impactar en las opiniones públicas de todo el planeta, y en particular en el seno de algunos Estados árabes que han considerado que era tiempo de » normalizar » sus relaciones con Israel en años pasados. Arabia Saudita acaba de confirmar que suspende todas las discusiones que llevaba con Israel sobre una posible normalización de sus relaciones (véase nota de prensa de France24 ).

Conforme las imágenes escalofriantes del drama al que Israel somete a la población civil palestina en Gaza circulen, es posible que los actos de repudio hacia la política israelí tiendan a radicalizarse aún más en todo el mundo. Desde un simple punto de vista estratégico ¿no será ésta la trampa que tendió Hamás en la que pareciera haber caído Israel?

(*) Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Contacto: nboeglin@gmail.com