Costa Rica y sus vicisitudes

Columna Poliédrica

Todos los que hemos tenido la oportunidad de viajar, en la mayoría de los casos, cuando volvemos a Costa Rica, aquilatamos lo que ha sido este país a lo largo de su historia. Nunca he querido vivir en otro país, no evidio los goces de Europa y de ningún otro continente; este país tiene todo para ser un gran país, pero es frustrante observar el devenir que ha tenido en las últimas décadas.

El corazón late a la izquierda como decía el título del libro Oskar Lafontaine. Al igual que el autor alemán, estamos de una izquierda vinculada a la Socialdemocracia, no a lo que algunos han llamado la izquierda radical; o peor aún, aquella relacionada con los régimenes dictatoriales con el que se deslegitima a quienes abogamos por una economía más centrada en el ser humano y menos en los datos macroeconómicos.

La Costa Rica del siglo XXI es más pobre y con una brecha más ancha entre los que más tienen y los que menos tienen. Una persona con una educación media debería entender esta realidad, sin embargo, pareciera que prefiere volver la cara y centrar su atención en las más diversas distracciones que ciertos grupos económicos les interesa promover. Ver el camino que ha seguido nuestro país no es nada agradable, ni el lo político, ni en lo social, ni en lo económico, en fin, en ningún campo.

La política en su sentido más general debería ser un espacio para servir y no servirse. Lamentablemente, se ha perdido la altura de miras, el señorío de las personas que se dedican a esta actividad, la seriedad y estudio de los asuntos políticos es cosa de un pasado muy lejano; muchas de las personas que están en la política llegan a servirse, a figurar en los medios de comunicación, en las redes sociales y dejan de lado su verdadero cometido.

Los políticos y políticas costarricenses en la actualidad dejan mucho que desear. Se interesan más en las encuestas, en si tienen más o menos “me gusta” en las redes sociales, en fin, la superficialidad con que asumen la función de toma de decisiones, salvo excepciones, es supina. Hay gente que está en altos cargos de la República y no saben ni expresarse correctamente.

La diversidad ideológica no es el problema, son los fanatismos que se observan lo que preocupa. Empezando por los que usan la religión para llevar agua a sus molinos, pasando por aquellos que dicen ser de un partido político con una determinada línea ideológica, pero que a la hora de la verdad no saben nada de nada; en fin, vivimos unos tiempos en que el relativismo y sobre todo la ignorancia campea a sus anchas.

Siempre he respetado a las personas de convicciones firmes, sean las que sean esas convicciones. Tengo buenos amigos que siempre han militado en grupos de derecha, no los pachucos de ahora, sino de una derecha moderada; sin embargo, esa situación nunca ha sido obice para no poder discusiones respetuosas con ellos, no obstante, ahora, una discusión con argumentos cuesta tenerla, ya que los interlocutores tienen mucha retórica en el mejor de los casos, o poco seso en el peor.

Por eso cuando cierta gente se expresa, hace comentarios y alega cosas sin un mínimo de raciocinio, lo único que queda es mirar al horizonte y pedir que a este hermoso país le vaya bien, a pesar de esta realidad que vivimos.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot