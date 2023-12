Sistemas alimentario y cambio climático al más alto nivel en COP28

Dubái, 10 dic (Prensa Latina) Con el Día de la Alimentación, la Agricultura y el Agua concluye hoy una agenda de acción en la COP28 que elevó al más alto nivel de discusión los sistemas alimentarios y sus vulnerabilidades ante la crisis climática.

Así lo expresó el director general de la 28 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), Majid Al Suwaidi, al relevar que la declaración de Emiratos Árabes Unidos sobre agricultura, sistemas alimentarios y acción climática fue respaldada por 134 líderes mundiales.

Estos últimos, agregó, representan 480 millones de agricultores y el 75 por ciento de la producción mundial de alimentos.

“Tenemos la esperanza de poder anunciar más respaldos en el transcurso de hoy. Los sistemas alimentarios son extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático y en la COP28, es un orgullo elevarlos al más alto nivel de discusión”, subrayó.

Al Suwaidi reveló que visitó el campo de refugiados Dadaab en Kenya en septiembre pasado y pudo conocer que muchas personas huyeron del conflicto, pero también del hambre exacerbada por el cambio climático. Las recurrentes sequías del Cuerno de África y las inundaciones destruyeron cultivos y estresaron seguridad alimentaria, continuó.

“Conocí a madres que a menudo no comían para que sus hijos pudieran hacerlo. Sé que lamentablemente sus casos no fueron aislados. Para más de 700 millones de personas en todo el mundo, el hambre es una realidad diaria y otros tres millones de personas no pueden permitirse el lujo de llevar una dieta nutritiva”, advirtió.

Precisó que son los síntomas de un sistema alimentario roto, uno que queremos empezar a solucionar aquí en Dubái. Durante la Cumbre Mundial sobre la Acción Climática celebrada la semana pasada vimos a la comunidad mundial movilizar dos mil 500 millones de dólares para apoyar el clima y la agenda alimentaria climática.

En ese sentido, comentó que los Emiratos Árabes Unidos y la Fundación Bill y Melinda Gates acordaron una asociación de 200 millones de dólares para sistemas alimentarios, agricultura, innovación y acción climática. Hoy vamos aún más lejos, enfatizó.

“Como dije antes, estamos haciendo las cosas de manera diferente en Dubái. Las señales de la COP28 son puntos de inflexión que incorporan la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles como componentes críticos tanto para hacer frente al cambio climático como para crear sistemas alimentarios aptos para el futuro”, expresó.

Recalcó que la presidencia del evento está centrada en lograr un paquete equilibrado en las negociaciones y solicitando a las partes proponer soluciones de consenso sobre el objetivo global de adaptación y otras opciones de las finanzas en el balance mundial.