Gaza/Israel: Nuevo voto en Asamblea General de Naciones Unidas

«More than 5,300 Palestinian children have been reportedly killed in just 46 days – that is over 115 a day, every day, for weeks and weeks. Based on these figures, children account for forty per cent of the deaths in Gaza. This is unprecedented. In other words, today, the Gaza Strip is the most dangerous place in the world to be a child.

“We are also receiving reports that more than 1,200 children remain under the rubble of bombed out buildings or are otherwise unaccounted for».

UNICEF Executive Director, briefing at UN Security Council, November 22, 2023

A raíz de una solicitud recibida por Egipto y Mauritania (véase carta conjunta), el Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas convocó a una nueva sesión de emergencia de dicho órgano este 12 de diciembre: ello con la finalidad de examinar la dramática situación que se vive en Gaza. Esta sesión de emergencia culminó con el voto de una resolución, cuyo primero borrador ya circulaba días antes en algunas redes sociales (véase enlace).

En el último informe de Naciones Unidas (al 11 de diciembre), se indica que:

«According to the MoH in Gaza, between 7 October and 11 December afternoon, at least 18,205 Palestinians were killed in Gaza, about 70 per cent of whom are said to be women and children, and about 49,645 were reportedly injured.Many more people are missing, presumably under the rubble, waiting for rescue or recovery»

«Overall, 104 Israeli soldiers have been killed in Gaza since the start of the Israeli ground operations, and another 582 have been injured, according to the Israeli military«.

De manera a tener una idea del efecto devastador de los bombardeos de Israel en Gaza, en este mismo informe se registra lo siguiente con relación a los más recientes observados:

«On 10 December, at about 15:40, a bicycle was reportedly hit, near Jalal Street, in the centre of Khan Yunis, killing 2 Palestinian children who were riding it.

On 10 December, at about 18:10, 22 people were reportedly killed when a house was hit in Al Maghazi Refugee Camp.

On 11 December, at about 02:15, ten people were reportedly killed when a residential apartment was hit, west of Rafah.

On 11 December, at about 11:00, ten people were reportedly killed when a house was hit in Deir Al Balah.»

Con respecto a la situación en la parte Sur de Gaza, donde la ayuda humanitaria entra de manera muy limitada ante las carencias de todo tipo que sufren las personas desplazadas venidas de la parte Norte, los responsables de Naciones Unidas han descrito la situación como «apocalíptica» (véase artículo de The Guardian del 5/12/2023).

Nótese que recientemente se escuchó en Francia por parte de un reconocido experto y ex militar galo especialista en efectos de bombardeos aéreos, que el saldo mortífero en Gaza podría ser muy superior, al indicar en las últimas reflexiones que publica en su blog (véase su nota completa titulada «Netanyahou, meilleur «ennemi» du Hamas«?) que:

«Avec une marge d’incertitude raisonnable, le bilan global de cette offensive décidée par le gouvernement Netanyahou contre la bande de Gaza s’élève par conséquent à 56 jours x 450 tués en moyenne basse, soit au minimum entre 20 et 30 000 tués, auxquels il convient de rajouter 3 à 4 fois plus de blessés, soit plus de 100 000 victimes, tuées et blessées. Un carnage«.

Desde la oficina del Alto Comisionado para los Derechos de Naciones Unidas, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Territorios Ocupados Palestinos recientemente hizo un llamado a la comunidad internacional (véase entrevista en France24), y sus colegas de Naciones Unidas respaldaron su posición (véase comunicado conjunto publicado el 8 de diciembre y titulado «UN experts urge States to unite for peace and push for ceasefire in Gaza»).

La solicitud conjunta en breve

En su carta al Presidente de la Asamblea General, Egipto y Mauritania indican que:

«In the absence of a ceasefire and in light of the ongoing grave breaches of international law, including humanitarian and human rights law, and violations of the relevant United Nations resolutions, including resolution ES-10/21, the situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, particularly in the Gaza Strip, has continued to dramatically deteriorate«.

Es de notar que ambos Estados hacen también referencia en su misiva a la resolución 377 (véase texto y enlace a versiones oficiales) adoptada en 1950 por parte de la Asamblea General, la cual reconoce competencias a la Asamblea General cuando el Consejo de Seguridad se muestra incapaz de asegurar la paz y la seguridad internacionales. En efecto, en la resolución 377 de la Asamblea General adoptada en 1950 (Nota 1) se lee que:

«Resuelve que si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en todo caso en que resulte haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea General examinara inmediatamente el asunto con miras a dirigir a los miembros recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas, inclusive, en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el uso de fuerzas armadas cuando fuere necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales«.

Una rápida puesta en contexto

Esta iniciativa conjunta de Egipto y de Mauritania se originó precisamente en el hecho que un veto solitario, ejercido por Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad impidió la adopción de una resolución propuesta por Emiratos Árabes Unidos, la cual reunió 13 votos a favor y una abstención (Reino Unido) : véase al respecto nota de prensa oficial de Naciones Unidas del 8 de diciembre y este comunicado de prensa.

En su declaración, el delegado de Emiratos Árabes Unidos no dudó en externar (véase texto completo de su intervención) que:

«The United Arab Emirates is deeply disappointed with the outcome of today’s vote.

Regrettably, and in the face of untold misery, this Council is unable to demand a humanitarian ceasefire.

Let me be clear. Against the backdrop of the Secretary-General’s grave warnings, the appeals by humanitarian actors, the world’s public opinion – this Council grows isolated. It appears untethered from its own founding document.

What is the message we are sending Palestinians if we cannot unite behind a call to halt the relentless bombardment of Gaza?

Indeed, what is the message we are sending civilians across the world who may find themselves in similar situations?»

Este veto norteamericano contribuye a aislar cada vez más a Estados Unidos y consolida el profundo repudio que ha generado su total apoyo a Israel desde que iniciaron las acciones militares desproporcionadas e indiscriminadas sobre Gaza por parte de Israel, en respuesta al ataque perpetrado por el Hamás en la mañana del pasado 7 de octubre del 2023. Asimismo este veto de Estados Unidos confirma el aislamiento de Estados Unidos dentro del mismo Consejo de Seguridad, ya observado en el pasado (Nota 2).

Tuvimos adicionalmente la oportunidad de analizar la carta del Secretario General de Naciones Unidas del pasado 6 de diciembre, recurriendo al artículo 99 de la Carta: se trata de una herramienta jurídica usada por el Secretario General tan solo una decena de veces desde 1945. Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Gaza / Israel : Secretario General de Naciones Unidas activa Artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas» publicada el 6 de diciembre del 2023.

La reacción de Israel a esta iniciativa del Secretario General no se hizo esperar, calificando al máximo representante de Naciones Unidas como una “amenaza a la paz mundial” (véase nota de ElPais / España): una reacción iracunda más, de las muchas gesticulaciones oficiales israelíes que ya no impresionan mayormente a nadie en Naciones Unidas (ni tampoco fuera de ella), y recuerdan unas cuantas previas de la misma índole (Nota 3).

Cabe señalar que un ejercicio similar en la Asamblea General luego de un único veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad tuvo lugar en el mes de octubre, reuniendo Israel y Estados Unidos tan solo 12 votos en contra frente a 120 votos favorables: véase nuestra nota nuestra del 27 de octubre titulada «Gaza / Israel: a propósito de la abrumadora mayoría con la que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución pidiendo un alto a la violencia en Gaza y el respeto al derecho internacional humanitario«).

Con relación al texto propuesto que circula desde algunos días y la posición de la delegación de Estados Unidos de cara al voto que se dió en la Asamblea General, se lee en este comunicado de prensa del 12 de diciembre de Naciones Unidas que:

«The US amendment reflects its continued point of contention regarding Hamas, which it designates as a terrorist group, calling for wording to be inserted “unequivocally” rejecting and condemning “the heinous terrorist attacks by Hamas that took place in Israel starting 7 October 2023 and the taking of hostages” as the first operative paragraph«.

Era más que probable que la enmienda norteamericana conociera la misma suerte que la enmienda canadiense presentada en octubre del 2023 (descartada por falta de votos a favor suficientes).

A modo de conclusión

Esta nueva contienda diplomática en el órgano plenario de Naciones Unidas arrojó resultados aún menos favorables para Israel y para su incondicional aliado norteamericano: la condena es generalizada ante las desgarradoras imágenes de civiles palestinos heridos, muchos de ellos niños y mujeres, huyendo los bombardeos israelíes así como las de la destrucción deliberada e intencional de centros de atención médica en Gaza por parte de las fuerzas militares de Israel.

No está de más señalar que los periodistas en Gaza se han convertido en blancos militares para Israel, y que un último informe al 11 de diciembre reporta la muerte de 63 profesionales de la información en Gaza y en el Sur del Líbano (véase informe).

En esta muy reciente entrevista a un periodista israelí, publicada en España, se hace ver que la cobertura de medios israelíes en Israel no informa sobre todo lo que ocurre en Gaza con las víctimas palestinas.

La comparación entre el tablero del 27 de octubre y el del voto que se registro este 12 de diciembre permite observar cuáles son los Estados con los que aún cuenta Israel: por parte de América Latina, era fácil de prever que nuevamente el único en votar en contra fuese Guatemala; al tiempo que, en el hemisferio americano, era de interés observar si Canadá mantenía su inesperada abstención de octubre pasado … o se decidía finalmente votar a favor de un cese al fuego humanitario, alejándose de lo que denominamos en una publicación anterior «el núcleo duro de la coalición» con la cual Israel siempre ha podido contar, a saber: Australia, Canadá, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Estados Unidos (Nota 4).

Se reproduce a continuación el tablero de la votación acaecida el pasado 27 de octubre del 2023:

Finalmente, si bien en el voto de mes de octubre, se registraron 45 abstenciones, era muy probable que esta vez muchos de los 45 Estados «abstinentes» optaron por votar a favor del texto propuesto. Cabe también indicar que en el voto de octubre, 14 Estados optaron por el «No Show» (ausencia del delegado al momento de registrarse la votación) y esta vez optarían por votar a favor.

Nota de actualización: pocos minutos ante de las 16:30 de este 12 de diciembre, el voto de la resolución presentada arrojó el siguiente resultado: 153 a favor, 10 en contra y 23 abstenciones, según se detalla en el tablero de votación que se reproduce a continuación. En América Latina, a la previsible Guatemala se unió Paraguay entre los 10 votos en contra, mientras que Argentina optó esta vez por abstenerse, evidenciándose el drástico cambio de rumbo en materia de política exterior. Australia, que, al igual que Canadá, constituyen el «núcleo duro» histórico de Estados con los que siempre Israel ha podido contar en sus contiendas diplomáticas en Naciones Unidas, votaron esta vez a favor.

–Notas–

Nota 1: Sobre los alcances jurídicos de la resolución 377 y el Consejo de Seguridad, véase LEPRETTE J., «Le Conseil de Sécurité et la Résolution 377 A (1950)«, Vol. 34, AFDI (Annuaire Francais de Droit International) 1988, pp. 424-435. Texto completo del artículo disponible aquí.

Nota 2: Estados Unidos ha votado de manera solitaria en el seno del Consejo de Seguridad cuando se discute sobre la forma tan peculiar que tienen las autoridades de Israel de actuar, al desafiar abiertamente las normas del derecho internacional público:

– en su sesión del 1ero de junio del 2018, para un texto propuesto por Kuwait (véase enlace al documento S/2018/516) condenando el uso desproporcional de la fuerza por parte de Israel contra manifestantes palestinos desarmados durante lo que se denominó «La Gran Marcha«, el voto obtenido fue de 10 a favor, 1 en contra (Estados Unidos) y 4 abstenciones (Etiopía, Países Bajos, Polonia y Reino Unido): véase acta de sesión S/PV.8274.

– en su sesión del 19 de diciembre del 2017, con ocasión de un texto propuesto por Egipto condenando el traslado de embajadas a la ciudad de Jerusalén (véase enlace a documento S/2017/1060), el voto registrado fue de 14 votos a favor y un único voto en contra (Estados Unidos): véase acta S/PV.8139 .

Nota 3: Cabe recordar que cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que había procedido a iniciar formalmente una investigación en Palestina en diciembre del 2019, el Primer Ministro y el Ministro de Defensa en Israel no encontraron mejor argumento que el de descalificar a la CPI indicando que es “antisemita” (véase la nota del Jerusalem Post y este cable de la agencia Reuters).

Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica«, La Revista.cr, edición del 1/02/2023. texto disponible aquí.

Documento /material: Texto de la resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas este 12 de diciembre del 2023 en versión en español y en inglés

Protección de los civiles y cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias

La Asamblea General,

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Recordando sus resoluciones relativas a la cuestión de Palestina,

Recordando también todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad,

Tomando nota de la carta de fecha 6 de diciembre de 2023 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Secretario General 1 en virtud del Artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas,

Tomando nota también de la carta de fecha 7 de diciembre de 2023 dirigida a su Presidencia por el Comisionado General del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente,

Expresando grave preocupación por la situación humanitaria catastrófica en la Franja de Gaza y por el sufrimiento de la población civil palestina, y poniendo de relieve que es preciso proteger a las poblaciones civiles palestina e israelí conforme al derecho internacional humanitario,

Exige un alto el fuego humanitario inmediato; Reitera su exigencia de que todas las partes cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, en particular respecto de la protección de los civiles; Exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y que se garantice el acceso humanitario; Decide suspender temporalmente el décimo período extraordinario de sesiones de emergencia y autorizar a la Presidencia de la Asamblea General en su período de sesiones más reciente a que lo reanude cuando lo soliciten los Estados Miembros.

Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations

The General Assembly,

Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Recalling its resolutions regarding the question of Palestine,

Recalling also all relevant Security Council resolutions,

Taking note of the letter dated 6 December 2023 from the Secretary-General, under Article 99 of the Charter of the United Nations, addressed to the President of the Security Council,

Taking note also of the letter dated 7 December 2023 from the Commissioner General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East addressed to the President of the General Assembly,

Expressing grave concern over the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip and the suffering of the Palestinian civilian population, and emphasizing that the Palestinian and Israeli civilian populations must be protected in accordance with international humanitarian law,