Legislativo ecuatoriano no logra votos para dar paso a juicio penal a exvicepresidente

Quito, 22 dic (Sputnik).- La Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Ecuador no logró el jueves los votos para levantar la inmunidad al exvicepresidente Jorge Glas (2012-2018) y someterlo a un juicio penal por un presunto delito de peculado como presidente del Comité de Reconstrucción de la provincia de Manabí, tras el terremoto de 2016.

«Se presentó una moción para que se levante esa autorización o la inmunidad y esa moción no obtuvo los 92 votos de aprobación por lo tanto, no se levantó esa inmunidad y no se autorizó», dijo a medios locales la legisladora Viviana Veloz, de la bancada de la Revolución Ciudana (RC, izquierda), agrupación a la cual pertenece Glas.

La moción recibió 44 votos a favor de enjuiciar al exvicemandatario y 48 en contra, además de 23 abstenciones.

Del total de 137 legisladores, 115 asistieron a la sesión y 22 se ausentaron, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, quien había manifestado su voto a favor del juicio a Glas.

Veloz señaló que este tema ha sido cerrado, a menos que el juez vuelva a enviar el pedido al Parlamento, y descartó que haya existido una actuación ilegal por parte del órgano legislativo, porque se actuó a partir de la notificación del magistrado para que esa instancia se pronunciara, de acuerdo con la Constitución.

El legislador Vicente Taiano, del bloque legislativo del Partido Social Cristiano, señaló que el tema «no debió ser parte nunca del orden del día por la ilegitimidad de quien lo había enviado: un juez cuyo despacho fue allanado en la investigación del caso ‘Metástasis’ y como consecuencia se presume que la Fiscalía entiende que tiene participación en algún grado».

El caso Metástasis ha implicado a una treintena de personas, entre ellos jueces, abogados, policías y un general, señalados de participar en una presunta red de corrupción vinculada al narcotráfico, según la Fiscalía.

Según Taiano, corresponde al juez Luis Rivera decidir si enjuicia o no a Glas, debido a la falta de un pronunciamiento en el Parlamento.

Glas, quien ya cumplió más de 5 años de cárcel (más del 60 por ciento de la pena máxima de 8 años por el caso Sobornos 2014-2016), alcanzó su pre-libertad (con requisitos) luego de la unificación de penas por ese caso y por el caso Odebrecht, por el cual fue condenado a 6 años de prisión.

Tras la orden de captura en su contra, emitida el pasado fin de semana, el exvicemandatario ingresó a la embajada de México en Quito, y se esperaba que solicitara asilo político la víspera. (Sputnik)