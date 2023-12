Presidente argentino sobre marchas en su contra: «están abrazados a lo que los empobrece»

Buenos Aires, 21 dic (Sputnik).- El presidente argentino, Javier Milei, respondió este jueves a la manifestación espontánea que en la noche del miércoles protagonizaron miles de ciudadanos en todo el país en rechazo al mega decreto que desregula varias de las actividades económicas y establece nuevas normas sociales.

«Puede ser que haya gente que sufre del síndrome de Estocolmo. Están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece, pero no son la mayoría de los argentinos», afirmó Milei en entrevista con Radio Rivadavia y advirtió: «les aviso que hay más (medidas)».

A través de una cadena nacional grabada, y difundida en la noche del miércoles, cuando todavía se conmemoraba el «argentinazo» de 2001 que terminó con 39 muertos por causa de la represión policial, el mandatario difundió 30 de los 366 artículos que decidió derogar o reformar por medio de decretos de necesidad y urgencia.

Entre las normas se incluyen la eliminación de varios controles de precios, la derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas y también la ley de tierras.

Además, anunció la transformación de las empresas estatales en sociedades anónimas para que puedan ser privatizadas, la reforma del Código Aduanero para facilitar exportaciones y la autorización de la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.

También se desregularizarán los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink, del multimillonario Elon Musk.

Sobre la noche del miércoles, un nutrido grupo de manifestantes se acercaron al Congreso de la Nación golpeando cacerolas y cantando consignas en contra del Ejecutivo, que lleva 11 días de gestión en la Casa Rosada.

«Hay muchas cosas del paquete de estabilización que a mí no me caen simpáticas pero lo resuelvo en el marco de la emergencia, es muy gracioso cuando dicen ‘acá no había emergencia'», enfatizó Milei.

También respondió a las protestas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien afirmó que «siempre hay una oposición dispuesta a no dejar gobernar» y subrayó que no les harán «torcer el brazo».

Uno de los arquitectos del mega decreto presentado por Milei en la víspera fue el expresidente del Banco Central de la República Argentina entre 2015 y 2018 y actual asesor presidencial, Federico Sturzenegger, quien fue consultado en Radio Mitre sobre los cacerolazos y respondió: «Estoy impactado por lo rápido que lo leyeron».

Las protestas se llevan a cabo tanto en la capital Buenos Aires, como en ciudades del interior de #Argentina pic.twitter.com/iPZ6H85Lk0 — teleSUR TV (@teleSURtv) December 21, 2023

Ante las repercusiones resultantes de la presentación del decreto, Milei avisó que convocará a sesiones extraordinarias de un Congreso que actualmente está en receso. (Sputnik)