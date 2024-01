Atacan al líder de la oposición surcoreana Lee Jae-myung

Seúl, 2 ene (Sputnik).- El líder del opositor Partido Demócrata de Corea, Lee Jae-myung, fue atacado este martes durante su visita a la ciudad portuaria surcoreana de Busán, en el sudeste del país, informó la agencia Yonhap.

«Lee fue apuñalado en el lazo izquierdo del cuello durante una sesión de preguntas y respuestas con los reporteros, después de visitar la obra de construcción de un nuevo aeropuerto en la isla de Gadeok de Busan», comunicó el medio.

