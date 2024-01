Exministra austriaca de Exteriores recuerda una predicción acertada de Putin en 2023

Viena, 2 Ene (Sputnik).- La situación en el campo de la economía y de batalla del conflicto ucraniano ha cambiado en los últimos meses a favor de Rusia, declaró la exministra de Asuntos Exteriores de Austria, Karin Kneissl.

Así, la exfuncionaria destacó que el país euroasiático se convirtió en 2023 en la quinta economía del mundo al superar a Alemania.

En este contexto, recordó la predicción acertada del presidente ruso Vladímir Putin, quien dijo durante la sesión plenaria en el Foro Económico de San Petersburgo el pasado mes de junio que la economía de su nación podría superar a la de Alemania. «Eso es exactamente lo que ocurrió, dos meses después», apuntó Kneissl.

Sobre «los cambios importantes» en torno al conflicto con Kiev, señaló que la contraofensiva lanzada en junio por las fuerzas ucranianas «ha fracasado o al menos se ha estancado».

«En las últimas semanas, el frente ruso se ha vuelto más dinámico. Rusia ha pasado a la ofensiva y ha podido registrar las primeras ganancias territoriales», añadió, explicando que, de la misma manera, se han visto cambios a nivel geopolítico.

«Las evaluaciones occidentales han dado un giro de 180 grados. […] Los titulares de The Financial Times o The Economist se preguntan casi al unísono: ¿qué ocurrirá si Rusia gana la guerra?», sostuvo. (Sputnik)