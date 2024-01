Israel destruye monumentos históricos en la Franja de Gaza

Tel Aviv, 7 Ene (Sputnik).- Los ataques de Israel contra la Franja de Gaza han destruido numerosos monumentos arqueológicos e históricos y santuarios religiosos, informa Al Jazeera. Entre los monumentos más notables que han sido destruidos total o parcialmente se encuentran los siguientes:

Iglesia de San Porfirio

Situada en el barrio de Zaytun en la ciudad de Gaza, es la tercera iglesia más antigua en todo el mundo. La iglesia se fundó en el año 425 d. C. y debe su nombre al obispo Porfirio, que sirvió como pastor en la comunidad cristiana de Gaza hace 1.500 años. San Porfirio es la única iglesia ortodoxa griega de Gaza.

El 19 de octubre de 2023, la iglesia fue bombardeada por las fuerzas aéreas israelíes, causando graves daños en sus salas. En el ataque murieron más de 20 personas y muchas más resultaron heridas.

Hamam al-Sammara

También se encuentra en el barrio de Zaytun y es la segunda edificación más antigua después de la Gran Mezquita Omari, en la ciudad de Gaza, y los únicos baños históricos que se conservan en la Franja de Gaza. Este monumento histórico fue impactado por misiles israelíes en 2023, lo que provocó su destrucción casi total.

Se encuentra al norte de la ciudad de Gaza, en la gobernación de Jabalia, y su construcción se remonta al año 444 d. C. Su nombre se debe a que fue construido durante el Imperio Bizantino. Los ataques aéreos de Israel causaron graves daños y grietas en las estructuras del templo.

Casa Al-Saqqa

Se encuentra en el distrito de Al-Shujaya, en la ciudad de Gaza, y se construyó en el siglo XVII d. C., en 1661, durante el reinado del sultán otomano Mehmed IV. Fue construido por Ahmed Al-Saqqa, que fue uno de los principales comerciantes de la época.

La casa se convirtió en un centro cultural tras su restauración en 2014, y fue destruido el 9 de noviembre de 2023 por las fuerzas israelíes.

Mezquita Sayed al-Hashim

Es una de las mezquitas históricas más famosas de la Franja de Gaza situada en el barrio Al-Daraj de la ciudad de Gaza. Gran parte de la mezquita fue destruida por una bomba durante la Primera Guerra Mundial en 1917, pero fue restaurada en 1926. En 2023, fue bombardeada por la aviación israelí, lo que provocó su destrucción parcial.

The IOF bombed the Great Omari Mosque in Gaza City, the oldest and largest mosque in the Gaza Strip. It is one of nearly 200 mosques destroyed by the IOF since October 7th.

First built as a church in the 5th century, the mosque has undergone centuries of repeated renovations:… pic.twitter.com/vBefeOSHMF

— ابنِ خان (@IbneKhan01) December 8, 2023