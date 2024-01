Los intereses de la minoría perjudican a los de la mayoría

Columna Poliédrica

La política es una actividad en que prevalece los intereses de las personas. Este es el criterio fundamental para intentar entender los fenómenos políticos y el porqué las personas actuan de una forma u otra. El interés o intereses de las personas pueden ser muy distintos, pero siempre van a estar presentes a pesar que se quieran ocultar por medio de la retórica de los diferentes individuos.

El problema es cuando grupos específicos logran imponer, siempre, sus intereses. Eso ha sido así a lo largo de la historia humana y ello ha llevado a que sociedades enteras se vean sometidas a determinadas formas de pensar, de actuar y de gobernar. En muy pocas ocasiones los intereses de determinados grupos tienen puntos de conexión con los de la mayoría, no obstante, eso depende de coyunturas específicas en que el sacrificio ha tocado a todos los miembros de la sociedad.

En el mundo occidental ha habido momentos que los grupos que dominan una sociedad ceden a sus intereses específicos. Se trata de situaciones en que las sociedades han sido devastadas después de guerras o desastres económicos o naturales, entre otros. En esos casos la afectación es general y se ve mal que los intereses específicos prevalezcan sobre los colectivos, sin embargo, pasadas esas coyunturas concretas, la norma general es que los grupos más débiles se sometan a los más fuertes.

La manifestación de los intereses específicos no siempre son observables. Usualmente los vamos encontrar ocultos en normas jurídicas que han sido aprobadas para proteger la actividad de sectores concretos y en menos cabo o dando ventajas a otros sectores. Un ejemplo que podría dar luz a lo que estamos diciendo es la aprobación de leyes que protegen la actividad que realiza el sector financiero privado, es decir, normas jurídicas que crean mecanismos para que puedan ganar más o para garantizar los créditos que otorgan.

En Costa Rica los sectores dominantes han logrado que prevalezcan sus intereses sobre los de la mayoría. No solo han creado un aparato ideológico y jurídico para legitimar sus acciones, sino que adicionalmente gozan de impunidad por parte del aparato judicial y represivo del Estado; en palabras sencillas, hay grupos que no cumplen la legislación tributaria costarricense y aún así, no sufren ningún tipo de sanción o persecusión debido a esas acciones ilegales. Son grupos que gozan de una absoluta impunidad.

El problema es que los intereses de esos grupos están vinculados con diferentes actividades dentro de la sociedad costarricense. Sectores como el financiero, el exportador y los medios de comunicación, por ejemplo, han gozado de una serie de privilegios en los últimos treinta y cinco años; eso no quiere decir que los otros sectores no hayan tenido vasos comunicantes con estos grupos, pero quienes han llevado la batuta y han impuesto su agenda son estos sectores que hemos señalado.

El resultado de esta realidad ha sido el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad costarricense. Basta con observar los datos de las diferentes instancias que publican estadísticas de la realidad del país, para darnos cuenta que la mayoría de los costarricenses somos cada día más pobres, es decir, no lo decimos nosotros, lo dicen los números fríos y debidamente comprobados a lo largo de estos años.

Escribir sobre esta realidad es como gritar en el desierto. Hay gente que no quiere escuchar, otra que escucha y no quiere entender, otra que escucha y entiende pero no les importa porque viven en su búrbuja de cristal. La pregunta siempre es: ¿hasta cuándo durará esta situación?

¿Hasta cuándo la mayoría de la gente aguantará? ¿Hasta cuándo?

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot