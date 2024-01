Ucrania en 2024 no recibirá la ayuda de EEUU que le permita lograr la victoria

Moscú, 20 ene (Sputnik).- Ucrania no recibirá de Estados Unidos la ayuda necesaria para lograr la victoria en el conflicto, dado que Washington necesita resolver los problemas internos, afirmó en una entrevista con Sputnik Scott Ritter, analista militar y exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines estadounidense.

«Creo que los ucranianos no tienen ninguna posibilidad de obtener la ayuda que están pidiendo y que les permitirá sobrevivir este año. Por eso creo que ahora estamos viendo el final de Ucrania, porque Ucrania no puede seguir resistiendo sin apoyo material significativo por parte de Estados Unidos, y no creo que ese apoyo llegue», dijo Ritter.

En su opinión, la ayuda estadounidense a Ucrania «ya no se entregará en los mismos volúmenes».

Además, según el analista militar, Washington vio que el suministro de armas de Estados Unidos «no condujo al éxito de la operación ucraniana», por lo que la Casa Blanca entiende que cualquier arma que decida transferir a Kiev, «no ayudará y no cambiará el resultado de la confrontación».

«Kiev no tiene ninguna posibilidad de lograr la victoria, mientras Estados Unidos tiene problemas internos que deben resolverse, por ejemplo, la seguridad fronteriza», añadió el experto.

La Casa Blanca y el Senado han discutido durante semanas sobre el pedido adicional de Biden en el presupuesto que incluye más de 60.000 millones de dólares para Ucrania.

Los legisladores del opositor Partido Republicano buscan que la Casa Blanca acepte introducir cambios significativos en la política de seguridad estadounidense en la frontera que pongan fin a la crisis fronteriza a cambio de apoyar la petición suplementaria de Biden. (Sputnik)