Jefe de la Inteligencia ucraniana no ve cambios significativos en el frente

Londres, 22 Ene (Sputnik).- El jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kiril Budánov, ha expresado en una entrevista con The Financial Times publicada este domingo que en un futuro próximo no se producirán cambios significativos en el conflicto con Rusia.

«No prevemos cambios drásticos en un futuro próximo», afirmó Budánov. Preguntado sobre la infructuosa contraofensiva de Kiev, el alto oficial señaló que «decir que todo va bien no es cierto», pero «decir que hay una catástrofe tampoco es cierto».

«Todo lo que hemos hecho lo seguiremos haciendo», destacó, al tiempo que se mostró reacio a ofrecer una valoración de las actuales operaciones militares de Ucrania.

Hace un año, Budánov predijo que las fuerzas ucranianas avanzarían hasta Crimea, pero las tropas de Kiev nunca consiguieron abrir una brecha decisiva en las defensas rusas: la línea del frente sigue prácticamente igual que hace un año, escribe el periódico. Sin embargo, el jefe de la inteligencia ucraniana asegura que no se equivocó.

«Aunque los planes originales sugerían algo diferente, cumplimos nuestra promesa. Este verano, nuestras unidades entraron repetidamente en Crimea», subrayó en referencia a los intentos de Kiev de lanzar grupos de sabotaje en la costa de la península, mismos que fueron frustrados por militares rusos.

Movilización

Entre otras cosas, Budánov señaló que «ni siquiera es concebible pensar» que Ucrania pueda «prescindir de la movilización». «La escasez [de personal militar] es palpable», agregó.

El pasado 19 de diciembre, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, anunció que la cúpula militar había propuesto movilizar a entre 450.000 y 500.000 efectivos adicionales.

Posteriormente, el jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhny, desmintió las palabras de Zelenski, afirmando que «el mando militar no ha hecho ninguna solicitud sobre cifras ni nada parecido», algo que equivaldría, dijo, a divulgar un secreto militar.

Al mismo tiempo, admitió que existe una cantidad determinada de personas que deberían incorporarse a las Fuerzas Armadas para cubrir la actual escasez de personal.

El propio Zaluzhny admitió el pasado noviembre en una entrevista a The Economist que el conflicto armado había alcanzado «un punto muerto», debido a la posición más favorable de Rusia.

Asimismo, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, enfatizó esta semana que no solo ha fracasado la contraofensiva de Kiev, sino que la «iniciativa» se halla completamente en manos del Ejército ruso.

Asimismo, recalcó que si el conflicto continúa, «la condición de Estado de Ucrania podría sufrir un golpe irreparable y muy grave». (Sputnik)