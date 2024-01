Un asteroide arde sobre Berlín

Berlín, 21 ene (dpa) – Un pequeño asteroide ardió en la madrugada de hoy sobre el cielo de Berlín, al ingresar en la atmósfera terrestre.

El programa de seguimiento de asteroides de la agencia espacial estadounidense NASA había anunciado previamente la caída del asteroide en llamas para la 1:32 de la madrugada (hora local) del domingo al oeste de Berlín, cerca de Nennhausen, en el distrito de Havelland, en Brandeburgo.

Numerosas imágenes y vídeos circularon posteriormente por las redes sociales. La bola de fuego pudo verse incluso en Leipzig y Praga.

WOW! Here’s #Sar27367, a newly discovered asteroid, burning up near W Berlin but was visible from Leipzig! pic.twitter.com/jqtKZrzbL1

— UK Thunderstorm Updates (@UKStormUpdates) January 21, 2024