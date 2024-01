Francia, Alemania e Italia instan a enviar Fuerzas Navales al mar Rojo

Londres, 22 ene (Sputnik). – Francia, Alemania e Italia llamaron a la Unión Europea (UE) a enviar Fuerzas Navales o personal al mar Rojo y señalaron que todo debe enmarcarse en la misión ya desplegada en esa región para no provocar reacciones negativas, publicó este lunes el diario The Financial Times.

«(Esos países) instan a los Estados miembros a evaluar la posibilidad de su participación con sus respectivas Fuerzas Navales», escribió el periódico, que cita la declaración conjunta de los tres países europeos.

Anteriormente el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, declaró haber propuesto a los países europeos crear una misión naval en el mar Rojo para garantizar la seguridad de navegación tras los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra barcos civiles.

Se espera que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE continúen debatiendo ese tema en una reunión este lunes.

Para la fecha están dispuestos a participar en la misión varios países europeos como Alemania, Países Bajos, Italia, Francia y Bélgica.

La misión naval europea Agenor ya mencionada por Francia, Alemania e Italia en su declaración conjunta, está desplegada desde 2020 en el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán para proteger la navegación internacional.

Según afirman París, Berlín y Roma, su misión permitió establecer relaciones de confianza con los países árabes regionales y, al mismo tiempo, evitar la confrontación con Irán.

La situación en el mar Rojo se agravó tras la escalada del conflicto palestino-israelí. El movimiento rebelde de los hutíes Ansar Alá, que controla el norte de Yemen, anunció que atacará en el mar Rojo, en solidaridad con Gaza, cualquier barco relacionado con Israel.

Desde el 12 de enero, las fuerzas estadounidenses y británicas han estado atacando objetivos dentro del Yemen en respuesta a los ataques de Ansar Alá, respaldado por Irán.

Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región. (Sputnik)