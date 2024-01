Gobierno de Costa Rica desconoce número de personas afectadas por agua contaminada

San José, 31 ene (Epaís.cr).- Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reconocieron el martes que ignoran la cantidad de personas afectadas por el consumo de agua presuntamente contaminada con hidrocarburos, pues los síntomas no son específicos.

«Son síntomas muy inespecíficos, no podemos definir un número de personas con vómitos y diarreas», admitió el doctor Mario Vílchez, director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la CCSS, al abordar el problema que sacude a San José, capital del país centroamericano.

La administración de Acueductos y Alcantarillados (AyA) comenzó a recibir el pasado 22 de enero quejas sobre olor a gasolina en el agua que llegaba a los hogares en cantones del noroeste de San José y actualmente unas 100.000 personas reciben agua no apta para el consumo.

Vilchez confirmó que la CCSS mantiene un monitoreo permanente en los establecimientos de salud ante un posible incremento de casos de intoxicación, aunque la Universidad de Costa Rica (UCR) ya descartó que el agua estuviera contaminada con gasolina o diésel.

La ministra de Salud y vicepresidenta de la República, Mary Munive, confirmó que el hallazgo de la UCR, y precisó que la contaminación fue focalizada en una planta del AyA, y que ya se trabaja en un «bypass» para cortar el flujo que viene de las quebradas.

Para paliar el problema circulan camiones cisternas que distribuyen agua en las comunidades afectadas.

Chaves despide al jerarca de Acueductos y Alcantarillados

El gobierno anunció el nombramiento del nuevo presidente ejecutivo del IAyA, en medio de la crisis desatada desde hace ocho días por contaminación del agua que abastece a varias localidades.

Un comunicado de Casa Presidencial indica que el nuevo presidente de AyA es Juan Manuel Quesada, quien desde 2022 fungía como presidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo. También se dio a conocer la destitución de Luis Alejandro Guillén como presidente de AyA.

Todo comenzó el pasado día 22, cuando el AyA recibió el primer reporte. El agua olía y sabía a gasolina. Esa era la sensación de los habitantes en esos tres cantones ubicados al noreste de San José: Tibás, Moravia y Goicoechea.

Las denuncias continuaron en las redes sociales durante el martes, el miércoles y toda la mañana del jueves, hasta que en horas de la tarde de este último día AyA y el Ministerio de Salud confirmó que el agua estaba contaminada con un hidrocarburo.

La entidad sanitaria y personal del AyA hasta este momento desconocen cuál es el químico que contamina el agua que llega a estos tres cantones y también a un sector del cantón central de San José, al que se extendió el problema.

Tampoco conoce las causas del fenómeno, de ahí que acudieron a científicos para dilucidarlas.

El agua que está llegando a más de 100 mil personas no es recomendable para consumir, no se puede usar para preparar los alimentos o para higiene personal y hervirla no cambia la situación, explicaron funcionarios de ambas entidades.

Investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR) descartaron en esta jornada la presencia de gasolina o diésel en el agua que abastece varias localidades capitalinas.

Aunque demostraron que ambos combustibles no están presentes en el agua potable de los cantones de Tibás, Goicochea y Moravia, aún desconocen que molécula contamina al líquido, destacan.

Precisaron además que la contaminación está fuera de la planta potabilizadora de AyA, por lo que están analizando muestreos fuera de esa zona y en nacientes.

Más investigación

Los resultados de las investigaciones realizadas en las nacientes de agua dieron positivo, por lo que se sospecha que la contaminación se origina de estos sectores.

Afortunadamente se cuenta con un proceso de muestreo y análisis fidedigno para garantizar que las investigaciones se están haciendo de manera correcta, añadió el Ministerio de Salud en un comunicado de prensa.

Las tres fuentes que abastecían el tanque se encuentran cerradas y hoy la planta se alimenta con los tres sistemas que se informaron ayer, sin embargo, no se autoriza su consumo ni uso para lavarse las manos ni bañarse, tampoco suministrarles a las mascotas.

Agregó que el ministerio de Salud valorará con el AyA si se tomarán nuevas medidas con respecto al agua con el que se está abasteciendo a los sectores.

El Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química (CELEQ) junto con el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y otros centros de investigación de la Universidad de Costa Rica forman parte de este proceso para poder tener con claridad cuál es el hidrocarburo presente en las fuentes de agua.

Aunque los investigadores descartan que sea diésel y gasolina, las investigaciones continuarán para precisar el hidrocarburo presente en el agua contaminada, además, explican que debido a que hay gran cantidad de hidrocarburos se debe comparar cada resultado con los patrones existentes de los hidrocarburos.

El ministerio de Salud continuará presente en todo el proceso hasta que se restablezca el servicio de agua potable en las comunidades afectadas.