El ocaso de los partidos políticos

Durante casi sesenta años dominaron la acción política en Costa Rica, dos partidos políticos: PLN y Anti PLN.

Antes de 1948 teníamos igualmente dos partidos, aunque con otro nombre. Después del segundo periodo de Oscar Arias, la posición del PLN empezó a flaquear y los Anti PLN, encarnados en el PUSC, con la detención tipo circo de los expresidentes Calderón y Rodríguez. Ahí se comenzó a gestar una aversión al bipartidismo, aunque Laura quedó de presidenta, ya brillaba en el horizonte político el descrédito de ambas fuerzas del bipartidismo.

Ottón Solís, un político desperdiciado, atrajo diversas fuerzas hacia él, aunque no llegó a la presidencia, consiguió poner en Zapote a dos perfectos desconocidos: ahí el costarricense promedio perdió el miedo a los candidatos desconocidos, a tal punto que el tercer desconocido en llegar a la presidencia seguido, fue el presidente Chaves.

En realidad tres figuras del PLN lo hicieron prácticamente desaparecer, a sabiendas de que eran repudiados por la exigua masa política de su partido, que continuó su desbancada.

Este domingo recién pasado, con unas elecciones municipales muy esperadas, se selló el nuevo futuro de la política costarricense: el pluripartidismo.

Hoy, sin duda alguna, lo que le importa a los costarricenses mayoritariamente (me refiero a los votantes) es que se coloquen personas y no partidos en los puestos de poder político, ahora probablemente tendremos un 2026 lleno de candidatos a diputados, no pertenecientes a ninguno de los dos partidos tradicionales.

El repudio se fue dando por acciones inadecuadas de algunos personajes connotados, amantes del erario público. No es que con este multipartidismo se evite, no, pero la gente siente mayor confort con este nuevo sistema, saber por quién se vota despierta mayor interés en el votante.

Ahora bien, ¿cómo se explica ese enorme abstencionismo? Muy simple, a la mayoría de la gente, las municipalidades son únicamente sistemas de cobrar impuestos, recoger basura y cobrar por las sepulturas. Entonces, quede quien quede, el país no se ve directamente beneficiado ni perjudicado, todo continúa de la misma manera. De ahí que dos de cada tres personas empadronadas, sencillamente no se levantan para ir a ejercer el voto.

Cuando nuestro pensamiento político se ha desteñido, nada interesa a los electores, siempre ha sido de esa manera, excepto cuando los patronos obligaban a los trabajadores a votar por su candidato y cuando existía una multa de cincuenta colones a quien no votaba.

Hoy vemos como este sistema de elecciones cada dos años: presidencial-municipal-presidencial etc cada dos años, es un atavismo de aquellas famosas elecciones de medio periodo, que primaron tantos años.

Damos por descontado que la democracia nuestra es inmune a las dictaduras, yo ya no estaría tan seguro, no creo que hayamos conseguido ningún blindaje con la ruptura del nefasto bipartidismo.

Los dos partidos que se repartieron el poder más de medio siglo, se quedaron sin ideas y sin líderes, acaso quedaron una especie de dueños, pero la ideología desapareció.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico