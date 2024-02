Medios afirman que en Europa existe un club financiero secreto de más de 70 años

Moscú, 12 feb (Sputnik).- La organización financiera secreta Institut International d’Etudes Bancaires (Instituto Internacional de Estudios Bancarios) lleva más de 70 años funcionando en Europa, aseguró este lunes el diario británico Financial Times, citando fuentes informadas.

El organismo financiero fue fundado en París en 1950 por ejecutivos de cuatro entidades de crédito de Bélgica, Francia, Países Bajos y Suiza con el objetivo de debatir al más alto nivel los temas relacionados con el desarrollo del sector bancario.

Según la publicación, se trata del club más exclusivo y secreto de las finanzas europeas, donde los jefes de los bancos se comunican con los invitados, que pueden ser presidentes, primeros ministros o hasta miembros de las familias reales.

«No es como Davos, donde cualquiera puede comprarse una entrada», dijo al periódico uno de los miembros del club.

Esta organización no tiene ningún sitio web, su composición, agenda y actas de las reuniones no se publican, y no se recomienda a los miembros del grupo que compartan con terceras personas los detalles de las discusiones, señalan las fuentes.

Al mismo tiempo, durante 73 años dicho instituto reúne dos veces al año a representantes de los principales bancos de Europa.

Los encuentros se realizan en hoteles de lujo y palacios reales de todo el continente, y persiguen la discusión de varios temas delicados como las fusiones y adquisiciones, o incluso la política global.

Pese a la importancia de los temas que se abordan, las actividades del Instituto Internacional de Estudios Bancarios en sus más de siete décadas de existencia apenas se abordan por la prensa, con la excepción de un encuentro que tuvo lugar en mayo de 2010.

Según Financial Times, la última reunión del club se celebró en octubre en la ciudad suiza de Zurich, y en ella participaron unos 40 banqueros. (Sputnik)