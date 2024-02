Canciller chino destaca la contribución de Pekín y Moscú a la estabilidad global

Pekín, 17 feb (Sputnik).- China y Rusia están contribuyendo a la estabilidad global, declaró el ministro de Exteriores chino, Wang Yi.

«Las relaciones entre China y Rusia (…) satisfacen los intereses comunes de los dos países y contribuyen a la estabilidad estratégica de la región de Asia-Pacífico y el mundo», dijo Wang, al intervenir en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El canciller señaló que las relaciones entre los dos Estados se desarrollan conforme a los principios de no alineación con bloques, no confrontación y no están dirigidas contra terceros países.

La Conferencia de Múnich se celebra del 16 y al 18 de febrero con la asistencia de unos 50 jefes de Estado y de Gobierno y un centenar de ministros. (Sputnik)