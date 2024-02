Amlo a EEUU: manden estatua de la Libertad a Francia o a México

Ciudad de México, 23 feb (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador instó hoy al gobierno de Estados Unidos devolver la Estatua de la Libertad a Francia o enviarla a México donde sí hay respeto a ese derecho.

La sugerencia surgió en un debate interesante protagonizado por una periodista de Univisión que se presentó en la conferencia de prensa mañanera en el Palacio Nacional para defender a la corresponsal jefa del New York Times (NYT) en México.

Amlo críticó ayer a la corresponsal del NYT por su ultimátum para que respondiera un cuestionario sobre acusaciones de supuesta vinculación de él y sus hijos al narcotráfico.

En su defensa, al presentar el cuestionario de siete preguntas de la jefa del NYT y desmentir los infundios de esa publicación la cual no presentó prueba alguna contra el presidente y sus hijos, el presidente dió el celular de la corresponsal, y en ese dato sentó su defensa la periodista de Univisión y evadió el tema de fondo: la injuria y la mentira.

López Obrador, por el contrario, no se separó de lo sustantivo del debate y le dijo a la representante de Univisión que ellos hacen un periodismo faccioso, se inclinan a favor de grupos de intereses creados.

Están demasiado cercanos al poder económico y político como Univisión, NYT, Washington Post y en México el Reforma que solo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo.

Dijo que esos medios y otros más, se sienten como una casta divina, privilegiada, ustedes pueden calumniar impunemente como han hecho con nosotros, pero no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa.

Entonces, ¿qué pasa cuando esta periodista me calumnia, me vincula a mí y mi familia con el narco sin pruebas?, se preguntó, pero la aludida no respondió e insistió solamente en lo del teléfono de la corresponsal.

Amlo aseguró que no fue un error porque aplican el principio de transparencia, sobre todo en temas cuando los medios aludidos, incluida Univisión, son los más tenaces desinformadores y manipuladores, y constituyen una suerte de asociación vinculada a grupos de intereses creados.

Si es necesario, dijo, si se vuelve a presentar esa situación lo vuelve a hacer pues la autoridad moral y la dignidad política de un presidente están por encima de la ley y yo represento a un pueblo al que hay que respetar.

Repitió que el NYT no los va a sentar en el banquillo de los acusados. Eso lo hacían antes cuando las autoridades se dejaban porque estaban sometidas. Ahora nos tienen que respetar como autoridad legalmente constituida.

En ese punto le preguntó a su dialogante por qué Univisión y los demás medios mencionados no han dicho nada de las injusticias inhumanas y las violaciones de la ley y de los derechos de la persona en el caso del periodista Julian Assange, solo por decir la verdad.

Si extraditan y condenan a Assange que obtuvo como periodista información que difundió también el NYT al cual, sin embargo, ni acusan ni sancionan, entonces que devuelvan la Estatua de la Libertad a Francia o la manden para México, porque aquí sí hay libertad de expresión.