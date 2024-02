Presidente argentino desafía a 5 provincias ante amenaza de cortar suministro de energía

Buenos Aires, 24 feb (Sputnik).- El presidente argentino, Javier Milei, respondió con muy duros términos a cinco gobernadores de la Patagonia (sur), en particular al de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, quien en la tarde del viernes amenazó al Gobierno federal con no enviar más petróleo ni gas a Buenos Aires en respuesta a los recortes de fondos a su distrito.

«Se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la justicia», enfatiza un comunicado emitido sobre la noche del viernes por Casa Rosada.

En el párrafo anterior el Ejecutivo «lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por (el gobernador de la Provincia de Buenos Aires) Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza».

«El gobierno nacional nos retuvo ilegalmente 13.500 millones de pesos (16 millones de dólares)». Les damos tiempo hasta el miércoles. Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut a la Argentina… y ahí te quiero ver», afirmó Torres en relación a parte de los fondos de coparticipación federal, una ley que reparte una porción de la recaudación tributaria entre las provincias.

El Gobierno federal aduce que está transfiriendo esos fondos, aunque omite que, de esa partida, no está enviando lo correspondiente al fondo de incentivo docente y a los subsidios al transporte público, por acción del megadecreto 70/2023, que continúa vigente, a la espera de su debate parlamentario, y que elimina subsidios.

«La oficina del presidente informa que los 13.500 millones de pesos de descuento a los que (Torres) hace alusión, corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación», enfatiza el escrito.

En respuesta a eso, Torres afirmó que la provincia está dispuesta a saldar dicha deuda.

Al final del día Milei dedicó una publicación en su cuenta de X a «Nachito y cómplices», en clara alusión a los gobernadores patagónicos.

«Les paso algo del Código Penal. ARTICULO 194: El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años», reprodujo el presidente.

Milei mantiene un duro cruce con muchos gobernadores de las 23 provincias argentinas por los diferentes recortes que atentaron contra las economías locales y, en ese contexto, la provincia de La Rioja (oeste) ya anunció la creación de una cuasimoneda para solventar al menos el 30 por ciento del funcionamiento de la administración, un derecho constitucional.

«De ninguna manera el Poder Ejecutivo nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional», agrega el comunicado oficial.

Por la noche, Torres concedió una entrevista con la señal de noticias La Nación+ en la que evitó «entrar en peleas de Twitter», y siguió arremetiendo contra la figura del Ejecutivo.

«La verdad que el Gobierno nos está extorsionando y no me importa lo que diga el presidente (…) Lo que este gobernador no va a permitir que pase es que después de seis años (de incumplimiento de transferencias) nos sigan arrebatando lo que es nuestro», se impuso.

Asimismo, el dirigente del PRO -partido que cogobierna Argentina junto con La Libertad Avanza- recordó que los diputados chubutenses votaron en favor de la ley de Bases, enviada por el Gobierno al Congreso, luego retirada por falta de votos, y que siempre apoyó a Milei en su carrera a la Casa Rosada.

El gobernador de la cuarta provincia que más riqueza genera gracias a su actividad hidrocarburífera, desafió: «Que manden a Gendarmería, que me manden preso».

La dura advertencia hecha por Torres también estuvo suscripta por los gobernadores de La Pampa (Sergio Ziliotto), Neuquén (Rolando Figueroa), Tierra del Fuego (Gustavo Melella), Santa Cruz (Claudio Vidal) y Río Negro (Alberto Weretilneck), región considerada la Patagonia argentina. (Sputnik)