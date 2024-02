Pekín rechaza las sanciones británicas en contra de empresas chinas

Pekín, 26 feb (Sputnik).- Pekín se opone firmemente a que el Reino Unido incluya a empresas chinas en la lista de sanciones relacionadas con Rusia, declaró este lunes el Ministerio de Comercio chino.

Como parte de las medidas antirrusas, el Reino Unido impuso sanciones a tres compañías chinas: Finder Technology LTD, JUHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co., Limited y Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., LTD.

Según un comunicado del Gobierno británico, las nuevas sanciones se dirigen contra las principales fuentes de ingresos de Rusia y restringen el comercio de metales, diamantes y energía.

«El Reino Unido no tiene en cuenta el buen momento de la cooperación comercial y económica chino-británica y ha incluido recientemente a tres empresas chinas en un nuevo paquete de sanciones relacionadas con Rusia. China se opone firmemente», reza el comunicado en la página web del ministerio.

Además, señala que las acciones británicas son medidas restrictivas unilaterales que no tienen base en el derecho internacional ni en las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

«Se trata de un ejemplo típico de jurisdicción extraterritorial, que tendrá un impacto negativo en las relaciones comerciales y económicas chino-británicas», añadió el ministerio chino.

En el documento, Pekín instó a Londres a «corregir las acciones erróneas» y subrayó que «tiene la intención de proteger resueltamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas.»

El 22 de febrero, el Reino Unido anunció más de 50 nuevas sanciones contra personas y entidades de varios sectores por la operación militar especial de Rusia en Ucrania.

Además de personas y entidades rusas, así como tres empresas chinas, las nuevas sanciones también afectan a la empresa turca Cozum Yazilim Donanim Elektronik y dos entidades bielorrusas, Planar y Precise Electro-Mechanics Plant.

Para el presidente ruso, Vladímir Putin, la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial. (Sputnik)