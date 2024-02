Samsung dice que Galaxy AI «rompe las barreras de la comunicación»

Barcelona, 28 Feb. (Portaltic/EP) – La experiencia potenciada por Inteligencia Artificial (IA) generativa de Samsung, Galaxy AI, es resultado de un trabajo en el que la compañía ha buscado «romper las barreras de la comunicación», con soluciones como Live Transcript, que inicialmente no llegarán a ser de pago a partir de 2025.

Sobre estos aspectos ha ahondado el vicepresidente ejecutivo y Head of Language AI Team de la marca, YJ Kim, que ha resumido en un encuentro con medios en el que ha estado presente Europa Press el trabajo que su equipo ha llevado a cabo enfocado en la serie Galaxy S24.

En primer lugar, ha comentado que la firma busca en la IA «una forma de innovar en la experiencia de los usuarios, en base a la productividad, la comunicación, el entretenimiento y la creatividad», según el directivo.

Para empezar a trabajar, Samsung buscó «romper las barreras de la comunicación, que es una de las más grandes dificultades de la humanidad», desarrollando para ello la función de Live Translate (‘Traducción en vivo’) para llamadas, que es una de las características más populares de la marca, junto con Circle to Search (‘Rodea para buscar’), que «dispone de una tecnología muy intuitiva».

Kim ha matizado que, entre las características que ha ido implementando en sus teléfonos en los últimos meses, también ha tenido una especial acogida Generative Edit, una opción que está incluida en la ‘app’ de Cámara y la Galería, que permite a los usuarios cambiar el tamaño, reposicionar o realinear objetos fácilmente en las fotografías para perfeccionarla.

Nuevo lenguaje propio

Para entrenar la IA, Samsung creó un modelo de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés) en el ‘cloud’, que combinaba diferentes tipos de lenguajes y acentos al mismo tiempo, para después «ofrecer una experiencia real y significativa a los usuarios», rediseñando todo el modelo de reconocimiento del lenguaje habitual de los servidores para comprimirlo y ajustarlo al dispositivo.

Finalmente, crearon un modelo de traducción automática neuronal (NMT, por sus siglas en inglés) de 3 bits, para poder realizar este tipo de modelo de traducción de gran tamaño en el dispositivo, trabajando a su vez en el apartado de síntesis de voz, para lograr un resultado más natural.

En último lugar, el centro de investigación de la marca desarrolló un modelo de lenguaje nativo, Samsung Gauss, compuesto por Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code y Samsung Gauss Image; con el que logró un procesamiento en tiempo real a través del formato sistema-unidad de procesamiento neuronal (NPU, por sus siglas en inglés).

La marca ha comentado que durante este proceso, tuvo que desarrollar diferentes optimizaciones y nuevos algoritmos para poder ejecutar el modelo de LLM tanto a gran escala como a nivel de dispositivo con la misma potencia y resultado, analizando para ello la cantidad de memoria, el tiempo de reacción, la latencia, y el rendimiento que ofrece la AI. Una vez conseguido, desarrolló la aplicación, con las funcionalidades mencionadas antes. Entre ellas, Transcript Assist y Live Translation.

Kim ha insistido en que, durante el tiempo de desarrollo, Samsung mantuvo como prioridad la privacidad y la seguridad de los usuarios. «Nos basamos en la justicia, la transparencia y la responsabilidad», ha añadido el directivo, asegurando que para diseñar su IA filtró «cuidadosamente» los datos disponibles en Internet.

Para la marca, Galaxy AI «es el inicio de una nueva era del smartphone», que le impulsa a «seguir mejorando el ‘hardware’, desde el chip hasta su diseño, así como los servicios», para sacar el máximo rendimiento a dispositivos que «entenderán quién es quién para que los usuarios puedan experimentar una tecnología personalizada en el futuro», ha aclarado.

La IA en generaciones anteriores de dispositivos

Samsung ha remarcado que la IA no solo será exclusiva de la serie Galaxy S24, sino que también llegará el próximo mes de marzo a dispositivos anteriores, como la familia de ‘smartphones’ Samsung Galaxy S23 y los plegables Galaxy Z Fold5 y Flip5.

Con esta expansión, la marca busca acercar esta tecnología a todos los usuarios, algo que recientemente ha generado dudas entre los usuarios debido a que el presidente y director de Mobile eXperience Business en Samsung Electronics, TM Roh, comentó que estas funciones inicialmente serán de acceso gratuito hasta 2025, sin especificar qué pasaría a partir de entonces.

En este sentido, Kim ha comentado que no está en sus planes dejar de ofrecer esta tecnología a sus usuarios como un servicio gratuito. No obstante, ha sugerido que no pueden «predecir el futuro» en relación al cobro por las características, debido a que «la IA está viviendo un cambio muy dinámico y se está acelerando».