El Supremo de EEUU permite a Trump participar en las elecciones primarias

Washington, 4 Mar (Sputnik).- La Corte Suprema de EEUU revocó el fallo de la Corte Suprema del estado de Colorado que impedía que el expresidente Donald Trump se presentara en las elecciones primarias, de cara a las presidenciales.

Las últimas encuestas muestran que Trump le ganaría al actual mandatario, Joe Biden, por 5 puntos porcentuales si las elecciones se celebraran hoy.

«(…) la responsabilidad de aplicar la Sección 3 [de la 14.ª Enmienda de la Constitución] contra funcionarios públicos en ejercicio y candidatos corresponde al Congreso y no a los estados. Por lo tanto, no se sostiene el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colorado. Se cancela el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Colorado», consignó la Corte Suprema de EEUU en su decisión.

Según medios de EEUU, el fallo fue unánime. El exmandatario, quien tiene grandes chances de ser el candidato presidencial del opositor Partido Republicano para los comicios de noviembre de este año, calificó el fallo como una «gran victoria» para EEUU.

El presidente de EEUU, Joe Biden, comunicó en una entrevista que confía en que ganará las elecciones presidenciales de noviembre, pero también se mostró seguro de que su rival republicano, Donald Trump, impugnará los resultados de los comicios.

«Si —y cuando— yo gane, creo que él [Trump] lo impugnará. No importa cuál sea el resultado», destacó Biden en una entrevista con la revista The New Yorker.

El mandatario añadió que Trump hará todo lo posible para intentar ganar. Al ser consultado sobre posibles tensiones tras las elecciones, Biden subrayó que los estadounidenses rechazarán la visión que Trump tiene de la política.

«¿Cómo podemos, como democracia, elegir como presidente a alguien que dice que la violencia es apropiada?», expresó. Biden agregó que los medios de comunicación estaban insensibilizados ante la «amenaza» de Trump y no han hecho un balance del peligro que supone el magnate republicano.

Según encuestas de la consultora RealClearPolitics, el índice de aprobación de Donald Trump alcanzó su nivel más alto desde 2022. Los datos agregados de más de una docena de encuestas diferentes mostraron que el 42,1% de los votantes potenciales tienen una opinión favorable de Trump, en comparación con solo el 35,9% medido en diciembre de 2022.

Las últimas encuestas del periódico The New York Times y el Sienna College difundidas este sábado 2 de marzo muestran que Trump ganaría la Presidencia de EEUU al actual presidente de ese país por un margen de 5 puntos porcentuales si las elecciones se celebraran hoy.

Las próximas elecciones presidenciales estadounidenses están previstas para noviembre de 2024. (Sputnik)