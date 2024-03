China confía en hallar una fórmula correcta de coexistencia con EEUU

Pekín, 7 mar (Sputnik).- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, expresó la confianza en que Pekín y Washington hallarán una fórmula correcta de coexistencia.

«Confiamos en que las dos partes sabrán encontrar una modalidad correcta de cohabitación de dos potencias diferentes», dijo Wang durante una conferencia de prensa que tuvo lugar este jueves.

El canciller chino subrayó que «la coexistencia pacífica es la base».

«Un conflicto entre dos grandes naciones como China y Estados Unidos conllevaría consecuencias inimaginables», advirtió Wang.

La única manera de asegurar una cooperación sostenible entre ambos países, a juicio del ministro, es a partir del respeto y el reconocimiento de las diferencias que existen en sus respectivos sistemas políticos y sociales.

El jefe de la diplomacia china constató «cierto avance hacia una mejoría de las relaciones bilaterales» tras el encuentro de los presidentes Xi Jinping y Joe Biden en San Francisco, en noviembre pasado, pero indicó al mismo tiempo que «persiste una percepción equivocada de China por parte de EEUU».

El canciller chino mencionó en particular que Washington no cumple sus promesas, toma toda clase de medidas para ejercer presión sobre Pekín y sigue ampliando las sanciones unilaterales.

Sin embargo, Wang afirmó que China está dispuesta a fomentar el diálogo con EEUU, facilitar los intercambios ciudadanos, tender puentes del entendimiento mutuo y superar prejuicios y malentendidos.

Rusia y China

China y Rusia sentaron un ejemplo de cómo debe ser la relación entre grandes potencias tras el fin de la Guerra Fría, dijo el ministro de Exteriores chino, Wang Yi.

«China y Rusia, como importantes potencias mundiales y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, han creado un nuevo modelo de relación entre grandes Estados que difiere completamente del antiguo período de la Guerra Fría», declaró Wang Yi durante una conferencia de prensa celebrada este jueves en el marco de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN), el órgano legislativo nacional de China.

Wang elogió «el liderazgo estratégico» de los presidentes Xi Jinping y Vladímir Putin, que permite mantener un alto nivel de cooperación estratégica integral de China y Rusia, y afirmó que «la mutua confianza política entre los dos países continúa profundizándose».

Pekín y Móscú, según el canciller chino, «se adhieren firmemente a la buena vecindad e intensifican la cooperación estratégica integral, que se basa en los principios de la no alineación y no confrontación y no va dirigida contra terceros».

«Las dos partes fortalecerán la cooperación multilateral (…), defenderán el sistema de relaciones internacionales con el protagonismo de la ONU y garantizarán la seguridad regional y global», aseguró Wang. (Sputnik)