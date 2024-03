Inicia la temporada de observación de Quetzales en Costa Rica

Marzo es el inicio de la anidación, para todos los amantes de la observación de aves, es el inicio de las temporadas mas esperadas. Es cuando inicia el anidamiento del Quetzal.

En Febrero el macho ha dedicado tiempo para conseguir y conquistar su pareja, para ello hace vuelos a mas de 30 metros de altura sobre el dosel del bosque y caen en picada libre, para luego percharse (posarse) junto a otros machos y hembras.

Para el mes de Marzo, ambos se dedican a buscar un tronco apropiado para hacer un hoyo y establecer su nido, de preferencia troncos viejos secos entre 3 y 11 metros de altura.

La hembra pone uno o dos huevos que son incubados por ambos padres turnándose cada tres horas. Los polluelos nacen totalmente ciegos y desnudos. Es su periodo mas vulnerable.

Las primeras plumas verdes aparecen detrás del cuello cuando están cerca de abandonar el nido, lo cual sucede a los 28 días. Sus padres los invitan a abandonar el nido dejando de darles alimento.

Su primer vuelo suele ser un desastre total y con frecuencia van a dar al suelo atropelladamente. Sus padres los cuidan y les muestran como subir nuevamente a ramas mas altas para intentar nuevamente otro vuelo.

Durante esta temporada, los Quetzales en este proceso pueden ser observados en

• Monte Verde.

• Parque Nacional Los Quetzales y Cañón del Guarco.

Ambos están a dos horas de San Jose en auto

• Parque Internacional La Amistad (Biolley, Altamira)

Recordemos no perturbar su hábitat porque si se sienten amenazados abandonan el nido. Si no logran encontrar un nido en las próximas dos semanas, ellos se separan.

(*) Uriel Agüero, es amante de la vida salvaje y observador de aves. Fundador de Ticorural.com un proyecto para promover el turismo rural en Costa Rica. acartin@ticorural.com

Fotografías por Jose Venegas (1) Facebook

Ref : Attractive and Magestic: The Quetzal in Costa Rica, https://ticorural.com/attractive-and-magestic-the-quetzal-in-costa-rica/