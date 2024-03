Canciller mexicana saluda la suspensión indefinida de una ley antimigrante en EEUU

Moscú, 19 mar (Sputnik).- La secretaria de Exteriores de México, Alicia Bárcena, celebró la suspensión indefinida de una drástica ley antimigrante del estado de Texas, la llamada SB4.

Un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, extendió la suspensión de forma indefinida para dar más tiempo a la evaluación judicial del polémico documento, minutos antes de que entrara en vigor el lunes por la tarde en todo el territorio de Texas.

«Celebro la decisión de la Corte Suprema de ampliar la suspensión temporal de la ley #SB4 de Texas. Abordar las causas estructurales de la migración es la respuesta, no la criminalización de migrantes que tanto aportan a sus comunidades. !No están solas, no están solos!», publicó la canciller Bárcena en su cuenta de la red social X.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la SB4 en diciembre pasado como parte de sus esfuerzos para abordar el aumento récord de inmigrantes ilegales que han llegado a su frontera desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021.

La normativa impondría sanciones penales a los no ciudadanos que ingresen o reingresen ilegalmente a Texas desde México, los cuales serían expulsados «sin observar los requisitos sustantivos o procesales de la ley federal que rigen la deportación».

El Departamento de Justicia de EEUU sostiene que las acciones de Texas son inconsistentes con la ley estadounidense y que hacer cumplir las leyes de inmigración es responsabilidad exclusiva del Gobierno federal. (Sputnik)