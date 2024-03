EEUU amenazó a Ucrania con quitarle fondos si negociaba con Rusia, afirma Hersh

Washington, 21 mar (Sputnik).- El Gobierno de EEUU impidió a Ucrania iniciar conversaciones de paz con Rusia hace varios meses, con la amenaza de dejar de financiar a Kiev, publicó este jueves el laureado periodista Seymour Hersh, citando a un funcionario de la administración del presidente Joe Biden.

«Los líderes estadounidenses se enteraron de la posibilidad (de una negociación entre Kiev y Moscú) y le dieron a (el presidente ucraniano, Vladimir) Zelenski el ultimátum: No hay negociaciones ni acuerdos o no apoyaremos a su gobierno con los 45.000 millones de dólares en fondos no militares», dijo la fuente, según Hersh, ganador del Premio Pulitzer en 1970 por su denuncia periodística de la matanza en la aldea vietnamita de MyLai.

A inicios de diciembre pasado, Hersh reveló, citando a funcionarios estadounidenses anónimos, que Rusia y Ucrania supuestamente mantenían conversaciones de paz en secreto a nivel de altos líderes militares.

El periodista de investigación publicó en la plataforma Substack que las partes supuestamente estarían abordando la posible fijación de fronteras a lo largo de la actual línea del frente, a cambio del vito bueno de Rusia a la adhesión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con una serie de condiciones restrictivas.

Rusia mantiene la operación especial para desnazificar Ucrania que lanzó el 24 de febrero de 2022. (Sputnik)