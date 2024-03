Afirmaciones de Rusia de rastros occidentales en ataque a Moscú son «falsas», según EEUU

Washington, 27 mar (Sputnik).- Las afirmaciones de los funcionarios rusos sobre indicios de participación de Ucrania y Occidente en el ataque terrorista a la sala de conciertos en las afueras de Moscú no son ciertas y son irresponsables, dijo este miércoles el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Matthew Miller.

«Creo que está claro que estas afirmaciones son categóricamente falsas. Creo que el Gobierno ruso sabe que las afirmaciones son categóricamente falsas», señaló Miller.

Agregó que Ucrania no estuvo detrás del ataque, «el Reino Unido no estuvo detrás del ataque. EEUU no estuvo detrás del ataque». De hecho, subrayó Miller, EEUU advirtió a Rusia sobre la posibilidad de un ataque de antemano porque Washington quería ver si podría evitarse y salvar vidas.

El martes, el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), Alexander Bortnikov, dijo que la primera información recibida de los sospechosos del ataque terrorista Crocus City Hall evidencia un rastro ucraniano.

Añadió que, si bien los islamistas radicales prepararon el ataque terrorista, las fuerzas especiales ucranianas estaban involucradas. La inteligencia occidental y Ucrania necesitaban el ataque para crear pánico en la sociedad rusa, dijo también Bortnikov, añadiendo que el cerebro detrás del ataque terrorista aún no ha sido identificado.

Rusia considera «sesgada» la posición de EEUU sobre la investigación del ataque terrorista a la sala de conciertos Crocus City Hall, cerca de Moscú, y Washington intenta «alejar a Ucrania del peligro», dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, a la Agencia Sputnik.

El viernes pasado, varios hombres armados irrumpieron en la sala de conciertos antes de la actuación de un grupo de rock y abrieron fuego contra el público.

El Comité de Investigación Ruso dijo que al menos 139 personas murieron como resultado del ataque terrorista. (Sputnik)