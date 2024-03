Lula afirma que el bloqueo de la candidatura de la opositora Corina Yoris «no tiene explicación jurídica»

Braislia, 28 Mar. (EUROPA PRESS) – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este jueves que el bloqueo de la candidatura presidencial de la opositora venezolana Corina Yoris, sustituta de la inhabilitada María Corina Machado, «no tiene explicación jurídica» alguna.

«El hecho concreto es que no existe ninguna explicación jurídica o política para prohibir a un opositor ser candidato», ha indicado el mandatario brasileño en el marco de una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se encuentra de visita en el país.

En este sentido, ha tildado de «grave» que Yoris no haya podido registrarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), teniendo en cuenta que no está descalificada por la justicia. «Me parece que ella fue al lugar e intentó usar el ordenador y no pudo entrar», ha dicho.

«Brasil intentará llevar a cabo una observación electoral de estas elecciones. No quiero nada mejor ni peor: quiero que las elecciones se hagan como aquí en Brasil, con la participación de todos», ha agregado, según ha recogido el diario ‘O Globo’.

Esto se produce después de que el Ministerio de Exteriores condenase esta semana el bloqueo de su candidatura, asegurando que esto «no es compatible con los Acuerdos de Barbados», firmados entre el Gobierno de Nicolás Maduro y las principales organizaciones opositoras.

La situación política en Venezuela ha provocado la reacción de parte de la comunidad internacional, incluidos algunos de los países latinoamericanos más cercanos al gobierno del presidente Nicolás Maduro, como Colombia, que han expresado su «preocupación» por lo ocurrido. Caracas también ha reprochado a Bogotá este posicionamiento.