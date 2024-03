Una barcaza choca contra un puente en EEUU (Vídeo)

Washington, 30 Mar (Sputnik).- Días después del trágico colapso del puente de Baltimore por el impacto de un barco, una gran barcaza colisionó con los pilares de otro puente estadounidense.

El incidente, que se produjo la tarde de este sábado en el río Arkansas, en Sallisaw (Oklahoma), afectó a la embarcación y a las columnas.

🚨#BREAKING: A large barge crashed into the Arkansas River bridge, causing damage to both the ship and the bridge pillar

📌#Sallisaw | #Oklahoma

Earlier this evening, just before 1:30 p.m., a large barge crashed into and struck the Arkansas River bridge at the Kerr Reservoir… pic.twitter.com/ZP8ElYStpL

