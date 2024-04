La OTAN se mete en los asuntos de Francia pero habla de injerencia rusa, dice político

París, 1 abr (Sputnik).- La Alianza Atlántica, mientras se inmiscuye en la vida política de Francia, distrae la atención de la opinión pública acusando a Moscú de intentos de influir sobre la política occidental, declaró este lunes el líder del partido francés Los Patriotas, Florian Philippot.

«Veo mucha injerencia estadounidense en nuestro país (…), un creciente número de asesores de la OTAN pagados desde centros analíticos de Washington y Bruselas. Pero nadie se fija en eso, como si eso no existiese. Los políticos de Occidente – no solo los franceses – se han concentrado en los malévolos rusos, para hacernos pensar que estamos bajo la influencia rusa», dijo entrevistado por la emisora de radio Franceinfo.

El político recordó acciones hostiles hacia Francia por parte de Washington.

«Dos presidentes de la república francesa fueron objeto de escucha por parte de los servicios secretos estadounidenses, en particular, por la NSA, pero ellos no protestaban. El gasoducto Nord Stream, que nos daba energía, no fue saboteado por Rusia, sino por unas fuerzas de la OTAN, al menos por Ucrania, probablemente por EEUU y otros países de la OTAN, lo que es un acto de guerra apuntada contra nosotros», agregó.

Al comentar el conflicto ucraniano, Philippot subrayó que no afecta a Francia y señaló la necesidad de buscar su solución negociada.

«Estamos protegidos por nuestro Ejército, nuestras fuerzas de disuasión nuclear y nuestra capacidad de ser independientes. Lo que nos debilita es precisamente nuestra pertenencia a la OTAN», constató, agregando que la membresía en esa alianza involucra al país en conflictos que le son ajenos.

Anteriormente, el Servicio de Seguridad e Información de la República Checa anunció que logró desmantelar en el país una red de personas financiadas supuestamente por Rusia que «intentaban influir sobre acontecimientos políticos en países europeos».

La Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW) informó sobre registros efectuados en el marco de la investigación del caso de «espionaje a favor de Rusia», afirmando haber documentado unas acciones apuntadas «a organizar en los medios de comunicación de unos países de la UE iniciativas y campañas prorrusas».

La ABW afirmó que en el marco de tal actividad fue creado el portal de internet voice-of-europe.eu, en que se publican artículos, comentarios y entrevistas de «contenido prorruso preconcebido, sobre la actual situación internacional», incluido el tema de Ucrania.

Varios medios europeos publicaron la declaración del primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, quien dijo que unos diputados recibían dinero por haber mantenido la posición prorrusa.

Las acusaciones relativas a la injerencia extranjera en los procesos políticos de la UE se hicieron más frecuentes en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de este año. (Sputnik)