Boletín de deportes

Estos son los titulares:

-Randle irá al quirófano y dice adiós a temporada NBA

-Autos de F1 recorrerán Barcelona previo al Gran Premio de España

-Anfitriones con cuatro de siete oros en Abierto cubano de judo

-Valencia escala a séptima plaza del fútbol español

BALONCESTO

Washington, 4 abr (Prensa Latina) El ala-pívot Julius Randle de los New York Knicks dijo adiós hoy a la actual temporada del baloncesto profesional (NBA) de Estados Unidos, al confirmarse que irá al quirófano para una intervención en su hombro derecho.

Según fuentes de la franquicia de la Gran Manzana, la baja de Randle será más que sensible para el equipo en los playoffs de la presente campaña, pero no hay alternativa al constatar que la evolución no es la esperada tras dos meses de rehabilitación luego de sufrir una fuerte lesión.

AUTOMOVILISMO

Barcelona, España, 4 abr (Prensa Latina) Los autos de F1 que intervendrán en el próximo Gran Premio de España rodarán previamente por el corazón del Eixample, en esta ciudad española, capital de la Comunidad de Catalunya, informa hoy el diario Sport.

Las autoridades catalanas van con todo por la continuidad de esta fase del Mundial de automovilismo y extender el acuerdo entre Liberty Media y el Circuit de Catalunya más allá de 2026, indica la publicación.

JUDO

Varadero, Cuba, 4 abr (Prensa Latina) Cuba alcanzó hoy cuatro de las siete medallas de oro puestas en disputa en la jornada inaugural del II Abierto Internacional de Judo de esta ciudad, donde dejó escapar dos cetros femeninos y uno masculino.

La mayor sorpresa la dio la canadiense Isabelle Harris (63 kilogramos), tras vencer por ippón a Maylín del Toro, dorada centroamericana y panamericana.

FÚTBOL

Granada, España, 4 abr (Prensa Latina) El Valencia escaló hoy a la séptima plaza de la Liga española de fútbol, con una victoria de 1-0 ante el Granada en partido aplazado de la jornada 26.

Los dirigidos por José Ramón Sandoval dominaron en la primera mitad y crearon ocasiones para anotar ante un rival demasiado contemplativo y sin ocasiones de peligro, ya en la segunda parte el portugués André Almeida decidió el desafío al marcar a los 77 minutos.