China insta a EEUU y Japón a dejar de socavar el sistema internacional de desarme nuclear

Pekín, 11 abr (Sputnik).- Estados Unidos y Japón deben dejar de socavar el sistema internacional de desarme y no proliferación nuclear, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning.

«Quienes corrigen a otros deben primero corregir sus errores, EEUU y Japón deben repensar sus acciones, corregir su enfoque, dejar de socavar el sistema internacional de desarme y no proliferación nuclear y reducir verdaderamente el papel de las armas nucleares en la política nacional y seguridad colectiva», dijo Mao ante la prensa.

La vocera destacó que Washington tiene el arsenal nuclear más grande y avanzado del mundo, pero obstinadamente se adhiere a la política de ser el primero en utilizar armas nucleares.

«Están invirtiendo fuertemente en modernizar la tríada nuclear, violando los tratados de control de armas y retirándose de ellos, fortalecen la alianza nuclear de la OTAN y amplían la cooperación con los aliados en tecnologías militares avanzadas», señaló Mao.

Japón, resaltó Mao, «al ser víctima de una explosión nuclear, no sólo no exige el desarme nuclear de EEUU, sino que también depende del ‘paraguas nuclear’ estadounidense para desarrollar capacidades avanzadas de misiles ofensivos y defensivos».

«Las correspondientes acciones negativas de EEUU y Japón han socavado el equilibrio y la estabilidad estratégicos globales y regionales, han interferido con el proceso de control de armas y desarme internacional y han perturbado la paz y la tranquilidad regionales», destacó la portavoz del Ministerio de Exteriores chino.

Agregó que «la comunidad internacional tiene todos los motivos para estar seriamente preocupada por esto».

Además, Mao subrayó que las supuestas preocupaciones expresadas por Washington y Tokio sobre la política nuclear china son mentiras absolutas, alejadas de los hechos.

«China se adhiere a la política de no ser el primero en utilizar armas nucleares, se compromete a no utilizarlas contra países no poseedores de armamento nuclear y contra zonas libres de armas nucleares, siempre mantiene sus fuerzas nucleares al nivel mínimo necesario para garantizar la seguridad nacional, y no participa en ninguna carrera armamentista», afirmó.

Mientras un país no utilice armas nucleares contra China, no debería sentirse amenazado por las armas nucleares chinas, determinó.

Anteriormente, EEUU, en una declaración conjunta del presidente estadounidense Joe Biden y del primer ministro japonés, Fumio Kishida, publicada por la Casa Blanca, confirmó su intención de garantizar la defensa de Japón, incluso mediante el uso de armas nucleares. (Sputnik)