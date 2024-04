Irán asalta un buque cerca del estrecho de Ormuz (vídeo)

Teherán, 13 Abr (Sputnik).- Un grupo de comandos han asaltado en helicóptero este sábado un buque en el golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, según evidencia un video del ataque.

Un funcionario de Defensa de Oriente Medio, que compartió la grabación con el medio bajo condiciones de anonimato, atribuyó el asalto del buque a Irán, achacándolo a las existentes tensiones entre Teherán y Occidente.

La agencia iraní IRNA confirmó la autoría del país persa, reportando que el MSC Aries fue tomado por las fuerzas especiales navales SNSF (Fuerza Especial de la Armada Sepah), unidad de la Armada de la Guardia Revolucionaria. Tras el asalto, se emprendió la evacuación del personal en la cubierta y el buque fue redirigido hacia las aguas territoriales de Irán, agregó el medio.

Video purportedly from the IRGC boarding of the Israeli-linked MSC ARIES container ship in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/UXOS2EuxKU

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 13, 2024