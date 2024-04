El dólar y el engaño a su alrededor

Columna Poliédrica

El día de hoy deseo reiterar un texto que escribí hace poco más de un año. Lo deseo reiterar porque no ha perdido su vigencia, al contrario, no solo la mantiene sino que es prueba irrefutable de que nos siguen viendo la cara de tontos; no dudo que aparecerán los que defienden a ultranza la “ley de la oferta y la demanda”, para denigrar a los que no tenemos un título en economía o finanzas internacionales.

“El dólar ha bajado y los precios de los bienes y servicios no disminuyen. Esta realidad nos evidencia que la fórmula o mecanismo que se inventó desde hace años, es efectivo para subir los precios pero no para bajarlos; en otras palabras, estamos en presencia de un mecanismo opaco y que es incapaz de ajustar los precios cuando el tipo de cambio baja.

Está claro que esta situación genera que los comerciantes aumenten sus márgenes de ganancia. El argumento siempre es que el aumento del tipo de cambio genera el incremento de rubros como los combustibles y con base en ello, dicen que deben aumentar el precio final de los bienes y servicios al consumidor; sin embargo, el proceso contrario no es catalizado por nadie, las instancias ciudadanas que dicen ser defensoras del consumidor son ineficaces para exigir las rebajas y el Estado tampoco tiene las herramientas para obligar a los operadores económicos a rebajar los precios.

En Costa Rica los bienes y servicios se han encarecido, entre otras cosas, por este mecanismo que es opaco para la población. Cualquiera que haya estado fuera del país y haya comprado en un restaurante o en una tienda, se ha podido dar cuenta que los precios en suelo costarricense están sobredimensionados; esta dinámica lo que hace es que quienes brindan el producto o servicio no solo mantengan sus márgenes de ganancia, sino que tienen utilidades adicionales con base en estos mecanismos que capitalizan los aumentos y se oponen a las rebajas.

El consumidor costarricense, en la práctica, asume todas las supuestas variaciones de costos del productor o del comerciante. Ni el empresario y mucho menos quien comercia los bienes y servicios, están dispuestos a reducir sus utilidades; dicho de manera sencilla, están prestos a defender la necesidad del aumento cada vez que sube el dólar o el combustible, pero no dicen nada cuando se da el proceso contrario.

Esta misma opacidad está presente en otros procesos en los que están involucrados entes privados y el Estado costarricense. Esos mismos empresarios y comerciantes que se favorecen con el aumento de los precios que luego no se rebajan, son los que declaran no tener utilidades y por tanto, no pagan los impuestos correspondientes con base en el maquillaje que se hace de los estados contables.

El problema es que todos vemos esta realidad, pero nadie hace nada para corregirla. No hay que ser un economista reputado o un especialista en fijación de precios para darse cuenta que algo no está bien, no obstante, las personas que deberían ponerle el cascabel al gato son inertes en su accionar; es decir, prefieren que el consumidor siga soportando toda la carga de este tipo de dinámica, con un beneficio desproporcionado para unos pocos y el perjuicio real para la mayoría de la población costarricense.

La mano invisible, curiosamente, solo favorece a algunos pocos. Dicen que es una mano imparcial, pero que vayan con ese cuento a otras tierras, porque aquí en Costa Rica la cosa no funciona como dicen los aduladores de Adam Smith.”

Nadie, absolutamente nadie, ha hecho un estudio de los aumentos y las pocas disminuciones que se han hecho en los bienes y servicios teniendo como base el tipo de cambio. Ojalá lo haga algún economista o instituto o centro de investigación relacionado con la temática, no hay que ser un genio para pensar que son más los incrementos que las disminuciones; situación que supone ganancias importantes para quienes, por ejemplo, importan bienes y servicios desde hace mucho tiempo en Costa Rica.

Así hasta yo, como decía doña Nini.

(*) Andi Mirom es Filósofo

