Cigarras de primavera 2024 y la *Galaxia Cigarra*

La galaxia es, desde luego, muchísimo más antigua que el “bichito”, pero curiosamente, miles de millones de años después el insecto motivó el nombre de aquella.

El objeto Messier 82 👆está en la constelación Ursa Major (la Osa Mayor), a 12 millones de años luz. Observando otras fotos, creo que quienes le pusieron el nombre pensaron más bien en un cigarrillo, que en una “Cigarra”

(https://www.museocostarica.go.cr/divulgacion/articulos-educativos/las-chicharras/). Pero en este año 2024, en que las dos subespecies de cigarras, la de periodo de 17 años y la de 13 coinciden, quiero más bien pensar en un insecto espacial de fantasía.

Esta galaxia fue descubierta en 1774, junto con M81, una galaxia vecina más grande, que la perturba frecuentemente. En el año 2014 se produjo una supernova en M82 (https://astronomia10norte.blogspot.com/2014/01/supernova-en-m82-con-un-telescopio-de-8.html).

Su magnitud aparente es 8,4 y se observa mejor en abril, pero necesita binoculares, o telescopio y fotografía, como las dos tomadas por mi amigo Emilio Mora, desde Turrialba.👆👇

¿Sabe por qué desde hace unos dos siglos estas dos especies de cigarras -no coinciden- en el tiempo?

Veamos un poquito de matemática, para encontrar una coincidencia habría que calcular el mínimo común múltiplo, pero como 13 y 17 son números primos, entonces ese valor es simplemente el producto; 13 x 17 = 221 (años).

En la naturaleza se dan ejemplos interesantes de este tipo de recurrencias. Vea este otro ejemplo con el calendario maya. La siguiente es la fecha de mi nacimiento, en gregoriano y luego la correspondiente en maya.

08/04/1943: 12 baktun ●16 katun ●9 tun ●5 uinal ●0 kin **11 Ajau 13 Cumku.

El calendario Haab se repite cada 365 días y el calendario Tzolkin cada 260 días. El Haab y el Tzolkin se entrelazan en un gran ciclo de 18 980 días. El mínimo común múltiplo de 365 y 260 es su producto:18980 días.

En ese número de días se cierra este gran ciclo y la fecha vuelve a ser la misma, excepto, desde luego, la cuenta larga (lo 5 primeros números).

26/03/1995: 12 baktun •19 katun •2 tun •0 uinal •0 kin **11 Ahau 13 Cumku.



En esa fecha (!no fue un 8 de abril!, cumplí entonces 73 Tzolkin, o 52 Haab, a gusto del cliente (¡yo prefiero 73 “periodos”, la experiencia adquirida es lo más valioso!)

(https://cienteccrastro.blogspot.com/2010/06/naci-el-1216950-11ahau-13cumku.html)

Volviendo a las Cigarras, parece que, en algunos estados de los Estados Unidos, la recurrencia de cigarras de 13 y de 17 está en su apogeo y lo seguirá en lo que queda de la estación de primavera y la de verano. Me gustaría saber si las especies que hay en Costa Rica tienen un comportamiento similar a las “cigarras gringas” y por qué la evolución las llevó a esos dos periodos. ?Sería para no competir por algún factor importante?; predadores, alimento, temperatura, pareja. Recuerde que siempre le he dicho en estas situaciones, lo mejor es consultar a un especialista: su biólogo amigo [https://www.biologia.una.ac.cr/, https://biologia.ucr.ac.cr/].

A lo mejor por su pueblo las cigarras costarricenses ya están cantando, o van a comenzar pronto, lo invito a investigar y a documentar el evento de alguna manera.

Un amigo me dijo que quizás por haciendas que tengan senderos entre cafetales.



Y conversando con otro amigo, me envió un videos, nada menos que en el parque de la Sabana, en San José ((1) Olman Mora – CONCIERTO AL AIRE LIBRE Estos días podrá escuchar el… | Facebook). Tome usted sus audios, videos y fotos, me los envía y hacemos una publicación conjunta.

Si no las encuentra cantando le invito a escuchar esta canción: Natalia Jiménez, Lila Downs – La Cigarra (youtube.com)



(*) José Alberto Villalobos Morales es asesor en Física y Astronomía.