Los que quieren destruir la Seguridad Social todavía no han asomado la cara

Columna Poliédrica

El actual Presidente de la República, los Diputados, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, son patéticos. Muchos de ellos llevan años en sus puestos de poder formal, sin embargo, lejos de procurar el bienestar de las mayorías, lo que han hecho es actuar con indiferencia ante los procesos que han llevado a un empobrecimiento de la sociedad costarricense.

Los hechos y no las palabras es lo que nos debe guiar para analizar a las personas que nos han gobernado. No se trata de hablar y escribir bonito, se trata de hacer acciones concretas para que la mayoría de miembros de la sociedad costarricense tengan una calidad de vida mejor; empero, lo que ha ocurrido ha sido absolutamente lo contrario, porque quienes ejercen el poder real no son visibles y los que sí son visibles se comportan como simples testaferros a las órdenes de quienes realmente mandan.

Lo último que quieren arrebatar a la sociedad costarricense es el seguro social. Voy a decirlo con absoluta claridad, los verdaderos intereses que están detrás de la destrucción de la Caja del Seguro Social (CCSS) todavía no han dado la cara; quienes aparecen en la palestra pública son simples operadores de estos intereses, nos referimos a dueños de hospitales y universidades privadas, profesionales del sector salud y por supuesto, los politiquillos que están en los diferentes poderes de la República y que quieren ser parte de las migajas del suculento negocio de los seguros privados.

Las aseguradoras privadas son las que todavía no han mostrado su cara y sus verdaderos intereses. Se tratan de empresas trasnacionales que alianza en alianza con grupos privados nacionales, tienen en la mira su negocio relacionado con los servicios de salud; esta visión pretende que, como ya están haciendo muchas personas, que los costarricenses paguen a las aseguradoras montos de dinero para que puedan ser atendidos en forma rápida y con pagos más baratos que el cobrado a las personas que no tienen contratados seguros privados.

Es una pena observar que muchos profesionales en salud se están prestando para favorecer el desmantelamiento de la CCSS. Lo hemos venido diciendo, a lo interno de la institución hay personas que está saboteando su funcionamiento y lo peor es la indiferencia de aquellos que observando lo que pasa, no denuncian a estas personas y toleran el daño que le han venido haciendo a la seguridad social; en otras palabras, hay una responsabilidad de las personas que, durante mucho tiempo, han visto conductas que perjudican a la CCSS.

Las aseguradoras privadas son las que están empujando el descalabro de CCSS, pero no dan la cara ante la sociedad costarricense. Ellas están por su negocio y eso es algo que es difícil de evitar, pero lo que realmente duele es que las personas que tienen conocimiento de lo que está por venir, no hagan absolutamente nada; será la población más vulnerable, como siempre, quienes pagarán los platos rotos de esta estrategia para que el pueblo costarricense pierda el acceso real a los servicios de salud.

El panorama será el que se vive en países como los Estados Unidos, a saber: el que no puede pagar un seguro no podrá acceder a los servicios de salud. Serán las aseguradoras privadas las instancias que asumirán el control de un servicio que al dejar de ser público se convertirá en un negocio privado cuyo objetivo principal será el lucro; la universalidad del servicio como principio rector dejará de existir y cada quién verá cómo hace para acceder a los servicios que hasta la fecha son públicos y universales.

El que quiera ver, que vea. El que quiera escuchar que escuche. Lo que no se vale es que después se diga que nadie advirtió, que nadie dijo nada en relación con quiénes están detrás de esta estrategia de desmantelamiento de la CCSS; lo hemos dicho nosotros y otras personas, se han señalado las caras visibles y ahora se está denunciando los intereses que están detrás y que como siempre no asoman su cara porque les interesa mantener su anonimato hasta que consideren que el trabajo ya está hecho por sus testaferros.

Tiempo al tiempo para que podamos ver las verdaderas caras de quienes están detrás de todo esto.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot