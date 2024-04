Embajador de Rusia en EEUU critica suministros de misiles de largo alcance ATACMS a Kiev

Washington, 25 abr (Sputnik). – El embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov, declaró que es «imposible justificar» los suministros de misiles de largo alcance ATACMS a Ucrania porque peligra la seguridad de Crimea y de las nuevas regiones de Rusia.

«Los funcionarios locales confirmaron el envío de ese armamento peligroso a Ucrania. Es un hecho imposible de justificar. Como consecuencia, se ve en peligro la seguridad de Crimea y de las nuevas regiones rusas», dijo ante la prensa.

Antónov destacó que las fuerzas rusas ya abatieron antes varios misiles ATACMS.

«Así será en adelante. En cualquier caso, ni esos misiles ni otras armas permitirán imponerse a Rusia. ¿Acaso los políticos locales no temen hundirse en el pantano del conflicto? Pues no lograrán salir impunes de ese pantano que absorbió tanta sangre de los soldados jóvenes. Washington no lo conseguirá», aseguró el embajador ruso.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la semana pasada un paquete de ayuda que asigna $23.300 millones a la reposición de artículos y servicios de defensa para Ucrania, $13.800 millones a la compra de avanzados sistemas de armas y $11.300 millones a operaciones militares estadounidenses en la región.

Además, el paquete prevé la entrega de sistemas de misiles de largo alcance ATACMS a Ucrania, aunque el presidente de EEUU podrá retener esa transferencia si considera que sería perjudicial para los intereses de seguridad nacional.

Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según el canciller ruso Serguéi Lavrov, participan directamente en el conflicto en Ucrania, tanto con el suministro de armas como mediante la capacitación de personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los convoyes extranjeros con armas para Ucrania serían «objetivo legítimo» para su ejército nada más cruzar la frontera.

El ATACMS es un sistema de misiles tácticos de fabricación estadounidense, el arma occidental de mayor alcance que puede poseer Kiev. Washington teme que la entrega de misiles agrave la tensión entre Estados Unidos y Rusia. Para Moscú, esos misiles significarían que EEUU ha cruzado una línea roja.

Dichos misiles balísticos tienen un alcance de unos 300 kilómetros, es decir, unos 64 kilómetros más que los misiles de crucero Storm Shadow entregados a Kiev por Francia y el Reino Unido. Los ATACMS están dotados de diferentes tipos de ojivas, incluidas las de fragmentación y de racimo. Es un sistema de 50 años de antigüedad que el Ejército estadounidense dejó de adquirir en 2007.

En julio de 2022, el asesor de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, en respuesta a las crecientes demandas de Kiev y sus partidarios de proporcionarle el sistema de misiles tácticos del Ejército, o ATACMS, declaró que entregar a Ucrania esta arma supondría el riesgo de poner a EEUU y Rusia «en el camino hacia una Tercera Guerra Mundial». (Sputnik)