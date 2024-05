Camino al purgatorio

La aparición de Chaves en el horizonte político costarricense, ha creado en muchos la desesperanza, nacido de la falta de credibilidad de los políticos y el ensayo “Solís-Alvarado”, hijo putativo del Ottonismo fracasado, a su vez producto de desecho de Oscar Arias, el arquitecto del estado liberal costarricense.

La corriente filosófica del Arismo no es en realidad hija del expresidente, es más bien un producto depurado del capitalismo de mediados del siglo XX, la astucia de Oscar para engañar a tirios y troyanos del socialista partido Liberación Nacional, producto de algunos miembros izquierdistas de dicha agrupación. Al nacimiento de la década de los setenta (1969) Oscar ingresó al PLN y ahí encontró un José Figueres que supo aquilatar su formación intelectual, a la vez que un Oduber que no lo apreciaba políticamente hablando (esto me lo contó en privado Oscar en 1985), su capacidad de negociación y su sagacidad para moverse dentro de un partido “casi” comunista, me hizo interesarme por su pensamiento, leí sus libros y en realidad eran cuasi proféticos (o un plan de acción personal), conversé con él varias veces en su precampaña, era tímido más que arrogante como muchos lo han tildado, siempre defendí su timidez porque nunca me pareció arrogante. Abandoné la militancia política por razones más prácticas: mi trabajo y necesidad de abrirme espacio en la especialidad.

Siempre pensé que Oscar era una pieza de la oligarquía cafetalera dentro de un partido que cada día era más comunista, tanto que desde ese entonces fui un crítico ácido del partido (de Oscar no lo fui, al contrario me pareció el hombre ideal para alejar ese infierno que sembraron Oduber, Monge y su sobrino, Guido y los niños del Brasil (grupo de adláteres médicos que hacían y deshacían “en el nombre del padre”) por cierto que ese tema se lo mencioné un día a Oscar pero él no desconocía nada. Entonces respiré tranquilo, el país cambiaría y con él la fuerza del PLN, lo hizo, cuánta responsabilidad le corresponde a Oscar, eso nunca lo sabremos, pero que fue el hombre clave nadie debidamente informado puede negarlo. Ya no iríamos hacia el infierno, iríamos camino del purgatorio político, es cabalmente lo que estamos atravesando, una época de cambio de paradigmas políticos y por supuesto económicos y sociales. Tiene que haber sabido demasiada letra menuda para conseguir ese paso, derrotar la izquierda trasnochada de Luis Alberto Monge y Guido Miranda, logrando crear toda una infraestructura más “centrista” dentro de los cuadros del PLN, enderezando el camino con una velocidad pasmosa. Logró el TLC que aunque no nos trajo todo lo prometido, mejoró el norte de desarrollo económico del país, dándonos un lugar prominente en la cuenca del Caribe. Sin su actuación firme nunca hubiéramos conseguido nuestra mejoría económica.

Hoy, enfrentamos a un presidente sin ayer ni mañana, un individuo que insulta a quien sea, como sea y donde sea, que no perdió el rumbo sino que nunca lo ha tenido ni lo tendrá: un burócrata del Banco Mundial, fabricado ex profeso, que obedece órdenes únicamente porque sería incapaz de crear directrices atinadas.

¿Es Rodrigo Chaves producto de un plan nefasto? Ni lo niego ni lo afirmo. Me preocupa su animosidad en la política del istmo, donde se declara afín a fuerzas más peligrosas para la paz. Seguiremos camino del purgatorio, no obstante puede ser que la hora de salida se acerque.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.