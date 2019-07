Trump: enemigo de la humanidad

Trump no es Hitler, ni Estados Unidos es nazi, pero Trump apesta a Hitler, y en la nación del norte corren fétidos vientos que recuerdan cómo nacieron los nazis. Trump es un hombre peligroso; como peligrosos son quienes lo acuerpan y lo financian. No actúa solo, en el vacío. Se viste con las jugosas chequeras (no todas) de los monopolios empresariales, los ruines banqueros, y los evangélicos fundamentalistas como Mike Pence.

El reciente ataque racista y xenófobo en contra de las cuatro jóvenes congresistas federales, Alexandra Ocasio-Cortes (Nueva York), Rashida Tlaib (Detroit), Ilhan Omar (Minneapolis), y Ayanna Presley (Boston y por quien voté), es uno de los muchos frentes que el Intolerable ha abierto en contra de la paz y los derechos humanos.

Estas congresistas visitaron la frontera sur y constataron la funesta violación a los derechos humanos de las familias centroamericanas y de otros lares. Ellas tuvieron la valentía de denunciarlo. Trump, como de costumbre, no pudo contenerse. La Cámara de Representantes, sin embargo, condenó sus palabras con una clara mayoría de 240 votos. Ciudades como Boston, Nueva York y Los Ángeles (territorios santuarios) se resisten en cooperar con los federales, con ICE en particular, una suerte de Gestapo bajo Trump.

Cabe decir que ser un humano indocumentado no significa ser un paria en el mundo, desprovisto de toda protección legal y moral. No pocos tratados internacionales obligan a respetarles su dignidad, a darles acogida y refugio. Y en el caso de los Estados Unidos esto es más cierto que en cualquier otro país del mundo; sea la inmigración legal o ilegal, forzada o no. Cientos de miles de africanos fueron secuestrados para ser esclavos y sobre su trabajo inhumano se acumuló el capital original para que Estados Unidos (el blanco) pudiera ser imperio. Ahora, miles de familias centroamericanas tocan las fronteras de la superpotencia ignorando, quizá, que en el Pentágono y la Casa Blanca se sigue apoyando a las malévolas y sangrientas oligarquías criollas. Honduras es un ejemplo trágico: una nación hambreada, militarizada, violenta, y con un narcopresidente hecho en Washington.

La gente, en general, emigra por necesidad y no por gusto. Nuestros pueblos poco a poco se están convirtiendo en prisiones. Más lejos de nosotros, Africa, es un continente hecho prisión. El mundo va mal convirtiendo mucha geografía, demasiada, en prisiones. La voracidad de el capital es cruel. El capitalismo desarrollado sigue demostrando que es excepcional en el acrecentamiento de la inventiva tecnológica, pero también nos sumerge en un paisaje global violento y desolado, desproporcionadamente injusto.

El nacionalismo blanco de Trump es una ideología colonialista a lo externo y hacia lo interno. Trata de asegurarle al 1% más rico un látigo para contener la competencia comercial china, el armamentismo de Rusia, algunos aires de independencia de la Unión Europea, y las dianas de libertad de los países empobrecidos, colonizados por la fuerza militar del capital extractivista y financiero.

A lo interno, millones de estadounidenses viven sin seguro médico, en un país donde los conglomerados farmacéuticos nos estafan, y donde sus medicinas tienen un costo exorbitante, el más alto del mundo. Un país donde el salario mínimo federal se queda corto y que demanda $15 por hora, frente al $7.25 Un país donde la justicia racial anda renca y tuerta. Un país hoy gobernado por un hombre con mente de tirano, que exonera a los más ricos del pago justo de impuestos, y que le garantiza a la elite plutocrática blanca su blancura, su dominio económico en casa y en el mundo. Igual que Hitler.

Esta es la realidad que Trump no esconde y que lo motivó a despotricar en contra de las 4 congresistas. De esta pesadilla neofascista, que también se reproduce en otros países, como en Brasil y que amenaza a Costa Rica, cabe una observación: los pueblos del mundo -documentados o no- deben unirse sin distingo de raza o nacionalidad en contra del yugo opresor. Frenar a Trump es causa de la humanidad porque la libertad no tiene fronteras. Apoyar o sentir empatía por las familias centroamericanas, hoy capturadas y vejadas en la frontera, es el deber de una conciencia liberada.

(*) Allen Pérez es Abogado