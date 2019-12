Grandes problemas, grandes soluciones. Parte II

Creo oportuno aclarar que no busco un “neoestatismo” al mejor estilo Daniel Oduber y otros, no, eso quedó en el baúl de los recuerdos para no volver a cometer esas estupideces. La entrada en acción del estado debe ser única y exclusivamente llevar la batuta, dejando en manos de la empresa privada el desarrollo de infraestructura y de mecanismos de creación de fuentes de trabajo.

Empezaré por decir que no quisiera ver el MOPT cometer más estupideces, no, demostró en el pasado ser pésimo administrador de los bienes. Deberá regirse por contratación de obra pública y explotación de empresas privadas multinacionales, que tienen el capital y la capacidad.

Panamá creo el “Hub de las Américas”, pero ha dejado el monopolio de Copa, lo cual a perjudicado a los panameños con vuelos muy caros internacionales y nacionales. ¿Por qué Costa Rica no emprendería un Hub plural de vuelos internacionales? A cómo está funcionando el Hub panameño, sin duda ganaríamos metiendo todo tipo de aerolíneas internacionales, de alta y de baja gama, que compitan entre ellas. Habría que crear el Aeropuerto Internacional de Orotina pero desarrollándolo por trust financieros internacionales, donde existan en Coco y el Tobías Bolaños así como el Daniel Oduber, para evitar las inmensas presas de vehículos hacia y desde el aeropuerto. Tendríamos tres aeropuertos sirviendo al Hub Multinacional de las Américas. Esa megaobra se pagaría en menos de veinte años.

Ahora vamos a la implementación de planes de estudio técnico de educación superior. Un caso que ejemplificaré y me adversarán muchos, creo que en la época actual la CCSS deberá dividirse en instituto de salud y seguridad social dedicado a la medicina curativa y paliativa y por otro lado la caja recaudadora de dinero y contralora de gastos por sector, dejando en manos de los médicos el manejo de los hospitales y centros de salud y la administración de los recursos en manos de los economistas y administradores.

Esta Asamblea Legislativa que ha demostrado valor y capacidad, debería ir buscando la “elección directa cantonal de diputados, representando a cada cantón (82) un diputado a quien puedan destituir sus votantes por “mala función o delitos de peculado o abuso de poder”. Cada diputado puede y debe tener una reunión con los directivos de su municipio una vez por semana al menos, para saber qué necesita la población y conseguir lo que se pueda y deba en las reuniones de la Asamblea Legislativa.

Los impuestos recaudados deberían ser destinados por medio del IFAM a cada cantón acorde a lo que le corresponde. Sectorizar todos los servicios por cabeceras de provincia y de esta manera eliminar la mamarrachada de que Perez Zeledón sea la capital administrativa de la Zona Sur, porque PZ pertenece a San José y es cuando mucho el cantón más alejado de la capital.

La creación de Zonas Libres es con la finalidad de competir con otros países de Mesoamérica y crear fuentes de empleo, el régimen de Zonas Francas sería para la búsqueda de inversión extranjera en maquila: hardware, vehículos, maquinaria agrícola, entre otros, para exportar a todo el mundo.

No se trata de regresar al keynesianismo, ya eso pasó de moda y hoy por hoy lo que cabe es el mercado mundial y su padre putativo: el capitalismo.

La triple e inútil función de tres bancos estatales debe acabarse, fundirlos bajo un mismo techo al BNCR/BCR/Banco Popular, ahí pueden funcionar adecuadamente y deben hacerlo porque hoy por hoy los bancos más efectivos son los bancos pequeños y eficientes.

Dejar la telefonía celular en manos de las telefónicas privadas bajo el control de la ARESEP. Que la energía limpia pueda venderse libremente, si alguien tiene cerros y plata pues que produzca energía eólica y la venda. El ICE puede competir por su lado pero con la contraparte privada.

Ya vimos que los seguros privados han ido posesionándose poco a poco en el mercado nacional, el INS no tiene ya porqué manejar la parte de medicina asistencial, que se la pague y se la pase a la CCSS.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico.