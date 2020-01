Diputado vs profesor

Columna Poliédrica

Nada más patético que los trabajadores ataquen a los propios trabajadores. Eso es lo que se ha venido dando entre los trabajadores de Costa Rica, principalmente, promovido por grupos de interés, cuyos ingresos devienen de dividendos que la gente no puede ver porque se ocultan en una enmarañada estructura financiera. Y que no digan que el registro de accionistas resolverá esta situación, pues, existen muchas formas de obviar este dichoso registro; sin embargo, ese es otro tema.

Pongamos un ejemplo para mostrar lo que estamos diciendo en relación con los trabajadores. Han vendido la idea que todos los trabajadores que son pagados por medio del erario público son privilegiados y se hace una comparación entre públicos y privados, no obstante, ello resulta incorrecto porque se trata de trabajadores que hacen cosas distintas y se desarrollan en ámbitos también distintos. Lo correcto sería comparar trabajadores en que ambos son pagados con fondos públicos.

Así las cosas, comparemos un diputado con un profesor universitario. Para ser diputado la carta magna no exige que la persona tenga, al menos, una licenciatura en campo en que se desarrolla; en cambio, en el caso de un profesor universitario, es necesario que al menos cuente con ese grado académico. Para decirlo de forma clara y directa, para ser y ganar como diputado, no es necesaria ninguna preparación académica, aspecto que en la actualidad muchas personas consideran irrelevante.

El salario de un profesor universitario dependerá de los méritos que vaya acumulando a lo largo de su carrera docente. Un diputado que no sepa nada de nada y que haya sido elegido, ganará sí o sí, un salario que anda por arriba de los cuatro millones de colones; en cambio, un profesor universitario cuando es nombrado como tal, tendrá un salario base que está por debajo del millón de colones y solo podrá aumentar su salario a lo largo de los años cumpliendo con una serie de requisitos de carácter académico.

El diputado que gana más de cuatro millones de colones no se le exige saber un idioma distinto al castellano. Un profesor universitario si quiere tener un mejor salario debe demostrar que tiene un manejo escrito y verbal de un segundo idioma, de lo contrario, no podrá avanzar en el régimen de méritos que existe en las universidades públicas; este requisito, obviamente, no se le pide a los diputados para ganar el salario que tienen, aspecto que nunca lo mencionan cuando hablan en el plenario de los salarios públicos.

El profesor universitario también requiere desarrollar las actividades sustantivas que realiza la universidad pública para poder tener un mejor salario al básico. En primera instancia debe realizar la docencia, aspecto que le supone estar sometido a la evaluación permanente de sus estudiantes y de la administración universitaria; asimismo, debe realizar labores de investigación que también es objeto de escrutinio por diferentes instancias y pares académicos; y no menos importante, debe desarrollar labores de acción social para beneficio de las comunidades y de la población costarricense en general. Todo lo anterior, debe hacerlo a lo largo de varios años para ir acumulando puntos que le permitan mejorar su condición salarial.

El diputado gana más de cuatro millones con solo ser electo y los seguirá ganando aunque a lo largo de las diferentes legislaturas solo haga acto de presencia en el parlamento. Un profesor universitario no puede ganar más del salario básico con solo presentarse a la clase, en cambio, un diputado puede no presentar un proyecto de ley y seguirá recibiendo su salario sin ningún problema. ¿Quiénes son los privilegiados entonces?

Por eso, cuando hay personas que hacen de caja de resonancia de ciertos diputados, lo único que queda es mirar hacia el horizonte. Cuando observamos que los trabajadores de las empresas privadas hacen eco de una serie de falacias que emiten los diputados, uno se pregunta; ¿Se estarán dando cuenta que los están usando para esconder su propia realidad?

Hemos puesto el ejemplo del diputado y del profesor universitario a manera de ilustración, pero podríamos poner otros en que hay diferencias abismales como las señaladas. Muchos trabajadores públicos y privados en lugar de abogar por ampliar los derechos laborales, están apoyando a quienes atentan contra ellos mismos y cuando se den cuenta de este error ya va ser demasiado tarde. Habremos retrocedido años y cuando se retrocede, cuesta mucho volver sobre lo perdido.

Lo hemos dicho varias veces, tenemos la deshonrosa distinción de ser el país más desigual de la América Latina. Hemos retrocedido en el coeficiente de Gini y eso no parece importarle a muchas de las personas que han sido afectadas por más de cuarenta años de políticas que han logrado ese penoso índice.

El mayor triunfo de los grupos de interés dominante en Costa Rica es de carácter ideológico. Es haber puesto en la cabeza de los propios trabajadores y de los sectores más perjudicados, que no son esos grupos los culpables del deterioro social sino que son los propios trabajadores. Es haber fomentado la división entre los propios trabajadores al punto de verlos pelearse entre ellos, mientras que estos grupos saquean el erario público.

¿Hasta cuándo este pueblo se dará cuenta que vamos como el cangrejo? ¿Hasta cuándo entenderá que los derechos no son inmodificables y que hay personas deseosas de limitarlos, acotarlos y si nos descuidamos, hasta de eliminarlos?

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com