La educación costarricense requiere un giro copernicano

Esta semana fue dado a conocer el Informe del Estado de la Educación (IEE). Se trata de una investigación que se hace en el marco del Programa del Estado de la Nación (PEN), un programa que ha sido desarrollado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Nuevamente hago la referencia, ya que casi ninguna persona de las que allí trabajan tienen la deferencia de indicar que son las universidades públicas las que han sostenido ese programa de investigación a lo largo de los años .

Recientemente, en varias de las entrevistas que los medios de comunicación han hecho con motivo de la publicación del informe, la señora coordinadora del IEE tampoco hizo mención de las universidades públicas. Hizo toda una disertación en relación con la situación de urgencia que presenta la educación primaria y secundaria, dando una serie de datos que alarma hasta la persona más ecuánime.

La portada del informe de un niño gritando es coherente con lo que la prensa, radio y televisión de este país le gusta difundir. Por supuesto que estamos claros que se trata de una situación apremiante desde hace años y que la pandemia vino a profundizar las inequidades que existen a todo nivel, a saber: entre centros educativos, entre profesores y entre los estudiantes. La brecha económica, social y tecnológica ha quedado al descubierto, aunque es algo que ha estado a la vista de quienes han querido ver.

Los problemas estructurales a los que se hace mención no repara en los problemas funcionales de la educación. Está claro que la pandemia pone en el tapete el problema de la brecha tecnológica de estudiantes y profesores de la educación pública, pero lo mismo sucede si tenemos en cuenta la infraestructura educativa; no obstante, los educadores siempre han hecho su trabajo a pesar de las condiciones en que lo hacen, el problema es que su función se ve entorpecida por un montón de tonterías que les piden en el Ministerio de Educación Pública. Sí, leyeron bien, tonterías que no les permite dedicarse a lo que verdaderamente importa.

Los docentes de primaria y secundaria no pueden cumplir su función principal por estar haciendo trámites administrativos. La mayoría de personas que trabajan en la educación pública tienen una gran vocación por la enseñanza, al punto que su trabajo lo realizan a pesar de las circunstancias adversas; pero los obligan a llenar papeles que nadie revisa, a organizar actos de todo tipo, a resolver conflictos que no les compete, en fin, a hacer cosas que les impiden concentrar sus esfuerzos en su función pedagógica.

El apagón de que habla el IEE se entiende y se puede estar de acuerdo con sus consideraciones, pero la educación depende de las personas que la desarrollan y de aquellos que la reciben. A los docentes se les ha perdido el respeto, se les ve como unos cuidadores y se han convertido en esclavos de un pedagogismo totalmente ineficaz para el aprendizaje de los estudiantes, empero, el estudiantado no se queda atrás, al desinterés que presentan por los contenidos de las diferentes materias, se suma una conducta displicente en relación con el aprendizaje, aspecto que es promovido por muchos padres de familia que no les interesa si sus hijos aprenden o no. Evidentemente, como en todo, hay excepciones.

La educación primaria y secundaria siempre ha sido una prioridad en la sociedad costarricense. Desde el siglo XIX quedó establecido en el texto constitucional, en la segunda mitad del siglo XX se convirtió en el eje central del Estado del Bienestar junto con la salud pública; pero en el siglo XXI las cosas han venido a menos desde todas las perspectivas, no sólo en relación con lo que señala el IEE, sino respecto al funcionamiento de la educación que hemos enunciado en estas líneas.

Se enfatiza mucho en que las huelgas de los educadores han perjudicado el proceso de aprendizaje de los estudiantes costarricenses. No obstante, esa es una afirmación que se debe analizar con mucho cuidado porque, al igual que con el trabajo, el número de horas que un profesor y un estudiante dedican a estar en los centros educativos no es garantía de una educación eficaz; al contrario, el pedagogismo irreflexivo, ha llevado a la educación costarricense a un abismo de aprendizaje en aras de un burocratismo docente que no tiene ningún efecto positivo para nuestros estudiantes.

La educación costarricense debe dar un giro copernicano en que se ponga en el centro a los estudiantes y también a los docentes. La solución de los problemas estructurales deben tener como guía ese postulado central y al igual que en los países nórdicos, poner a los actores de la educación en el papel central del desarrollo de nuestra sociedad.

