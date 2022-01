¿Por qué seremos tan irracionales?

Columna Poliédrica

El final y principio de año ha sido terrible y de una irracionalidad tremenda. Hay muchas personas, inclusive que podrían pasar por cultas, que evidencian la falta de información y lo irreflexivo que puede ser una persona en momentos de euforia o de desahogo; en palabras sencillas, se intenta justificar con argumentos sumamente baladíes, lo que a todas luces son actos de una ignorancia supina y de mucha incultura general.

El cuerpo de bomberos y en especial su director, ha sido insistente en indicar el peligro que corren las personas cuando manipulan lo que llaman pólvora de menudeo. El fin de año evidenció la estupidez humana de muchos individuos que no haciendo caso de las recomendaciones, dieron rienda suelta a la explosión de petardos de la más diversa especie; es decir, hay personas que no les interesa su integridad física y, probablemente, la de prójimos y prójimas que están a su alrededor.

La otra paradoja es que muchas de esas personas también tienen perros como mascotas. Cualquier persona con un mínimo de información conoce el efecto que las explosiones de pólvora provoca en los caninos, sin embargo, sus propios dueños son los que abogan por esas prácticas pirotécnicas; en síntesis, se trata de una conducta que es perjudicial para quien la realiza y para las mascotas que son objeto de esas acciones irreflexivas e insensatas.

¿Por qué los seres humanos somos tan irracionales? Vemos ese tipo de conducta en diversas actividades como, por ejemplo, la economía que a pesar de que muchas tesis económicas parten del presupuesto de la racionalidad del ser humano, lo cierto es que nuestras conductas son todo lo contrario; compramos lo que no nos hace falta, consumimos lo que perjudica nuestra salud y hacemos aquello que nos perjudica, es decir, hacemos todo lo contrario a lo que sería la recta razón.

Uno podría pensar que las personas que incurren en esas prácticas son lo peor de la especie humana, sin embargo, uno se lleva sorpresas muy grandes con individuos que defienden el uso de la pólvora. Es algo parecido a los argumentos que se suelen esgrimir en relación con los toros y el maltrato que ello supone a ese tipo de animal, siendo la defensa de las tradiciones el preferido para legitimar la barbarie; en otras palabras, no tienen la valentía de salir frente al resto de personas a decir que se trata de un negocio para muchas personas y que el vil metal es lo que está detrás de todo ese discurso de legitimación de la actividad taurina.

Por supuesto que entiendo que mucha gente vive de la pólvora, del comercio, de los toros y de su puesta en escena a través de los medios de comunicación colectiva. No obstante, ello no es impedimento para señalar con, absoluta claridad, la irracionalidad que hay detrás de ellas; en la sociedad del espectáculo, como diría Debod, no todos están enajenados y a no todos nos hace gracia la estupidez que exhiben muchos de los que participan en eso.

Francamente no se observa que la humanidad progrese para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Lo que pasó el fin de año con la conducta de muchos costarricenses es, simplemente, el reflejo de la decadencia en que hemos caído como sociedad. Atención, no es solo un mal tico, se trata de una situación que viene aquejando a la humanidad entera y que lejos de aplacarse o revertirse, se profundiza cada día más.

Dicho al estilo costarricense: ¡Vamos como el cangrejo.

(*) Andi Mirom es Filósofo

