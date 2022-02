Yo personalmente reto a Chaves y a Figueres

Reto a Chaves y a Figureres con algo muy sencillo y concreto que explico más abajo, a que nos demuestren, para ganarse nuestros votos, que realmente aman al pueblo, que creen en Costa Rica y que tienen la capacidad de cumplir con al menos un 0,5 % de la longaniza de promesas que nos hacen porque supuestamente les preocupamos y nos quieren tanto. ¡A ver!

Eximir del IVA a los individuos y a las familias que necesitan de traducciones oficiales por obligación legal. No eximir a empresas, personas pudientes ni instituciones. Solo a individuos y familias de la gran clase media, en pobreza y con carencias económicas, que necesitan esas traducciones para sus necesidades personales y familiares.

Yo ofrezco ser su asesor gratuito para todo lo que se necesite saber sobre el tema y hasta para redactar un borrador del proyecto de ley. Sin embargo, para no pasarme de tonto no aceptaría ningún contacto al respecto por medio de sus asesores o asistentes. Tendría que ser directamente con ellos. Yo he estado en posiciones en los más altos niveles y con muy alta ocupación en el Ejecutivo, fui funcionario civil internacional con la OEA y jamás dejé de atender a personas con algún asunto de mi competencia ni las remití a un subalterno. Yo sé que se puede y en este caso hasta en cinco minutos. Dicho en popular “ya no como cuento”.

Esto es para que alguien que los conozca personalmente o que esté en sus partidos haga llegar esta propuesta a sus manos con la advertencia de que no trato con intermediarios de parte suya si quieren hablar conmigo al respecto.

Si sumamos el IVA de todas las traducciones oficiales que se hacen en el país para efectos personales y familiares el monto es comparativamente tan pequeño que no llega a afectar el presupuesto nacional ni a hacer que el país pierda o gane puntos por su deuda externa ni a obligarlo a pedir otro préstamo más a ninguna entidad financiera del mundo ni a clausurar nada localmente. Es en ese sentido insignificante. Sin embargo, el IVA que tiene que pagar ese individuo o esa familia puede impedirle comer tres comidas al día durante una semana aun comprando en la feria del agricultor.

Por cierto, no debería ser IVA sino IP: “impuesto al precio”. Porque no es al valor. Valor es una cosa. Precio es otra. Algo de mucho valor, sumamente valioso, puede ser, por ejemplo, el papel higiénico y sin embargo es de precio moderado. El concepto del valor no tiene nada que ver en esta ecuación. El IVA se aplica al precio final del servicio o del producto. Es usura por parte del Estado sobre el costo, más la ganancia del proveedor de ese servicio o producto; al Estado no le cuesta nada ofrecer ni ese servicio ni producir ese producto; es una comisión que cobra sobre su precio final. El Estado, para ganar con uno ya cobra impuesto sobre la renta entre muchos otros. ¿Valor agregado? ¿Valor de cuál de sus partes? Ya ha cobrado impuestos por todas las partes que entran en la producción del producto o en el suministro del servicio, lo cual significa que ya ha usurado aumentado el costo de la cosa y entonces ahora, ya con el costo de producción y de los servicios súper gravado y tras agregar el productor o el proveedor la poca ganancia que puede tener, le hace otro agregado que es el IVA a su precio final y por eso debería llamarse “impuesto al precio” (IP). “Valor agregado” suena como sofisticado, elegante, y la gente cree que sin eso el país se deshace, pero en realidad es terminología nebulosa y hablando en plata lo que es es más usura sobre el precio y una múltiple tributación si lo vemos bien. Si tiene dudas sobre este tema pregúntele a algún experto; yo no lo soy en materia tributaria como sí lo era mi padre que llegó a presidir el Tribunal Fiscal Administrativo.

En todo caso la mayor clientela que requiere de traducciones oficiales es la de padres de familia con hijos que aspiran a una beca en el extranjero o que necesitan de trámites para ser admitidos académicamente aquí tras haber estudiado en el extranjero; también la de estudiantes sin familia que los mantenga, que solicitan trabajo en el extranjero. Y hablo aquí de personas que visiblemente viven arreglándoselas a ver cómo llegan a fin de mes.

Me ha partido el corazón en ocasiones atender a tres o cuatro miembros de una familia humilde que tiene a un hijo en el extranjero y que para pagar por la traducción oficial, en mi caso al inglés, de un certificado de antecedentes penales, un certificado de soltería y un certificado de nacimiento, por ejemplo, todos busquen en sus bolsillos para reunir el monto hasta con monedas de 10 colones (por un precio establecido no por mí sino por el Ministerio de Relaciones Exteriores que, por cierto, es el más bajo por servicios profesionales entre todos los que se ofrecen localmente). Ahora más doloroso aún es ver sus expresiones ante la noticia de que hay que agregarle el 13% de IVA.

Repito antes de que me ataquen por ese lado: esta exención no lo sería para empresas, instituciones y personas pudientes que sí pueden pagar el IVA sin pena, lo que puede determinar gracias a su fe pública el traductor oficial.

En mi opinión es una injusticia que al menos en este campo concreto y con esta propuesta concreta debería eliminarse de un plumazo desde el primer día de gobierno, con la seguridad de que hacerlo no desequilibraría al Estado y de que sin embargo sí podría reducir el sufrimiento de mucha gente.

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial.